Rio - Glenda Kozlowski opinou sobre a presença de Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo como repórter do "Domingão com Huck". A apresentadora do "Show do Esporte", da Band, defendeu a presença da influenciadora no mundial, pediu para as pessoas deixarem "ela trabalhar" e mandou um recado para a loira: "arrebenta".
"Gente, deixa ela trabalhar, cara. Deixa ela ir, deixa ela trabalhar. Se o Luciano Huck escolheu a Virginia, ele tem lá os motivos dele. É um programa de entretenimento. A Virginia é a Virginia, ela extrapolou qualquer se é bom ou se é ruim, se está certa ou está errada, se gostou ou não gosto. Está todo mundo aqui falando da Virginia. Deixa ela trabalhar", iniciou Glenda.
"Quem está dando peso para o que a Virginia vai fazer, se ela vai ser repórter, se vai ser apresentadora, se vai ter compromisso com a informação, quanta gente aí no esporte a gente vê que não tem o menor compromisso com a informação e está com o crachá de repórter", continuou.
"O adjetivo quem está dando somos nós, o peso quem está dando somos nós. Vai mudar o quê? Fala pra mim. Deixa ela trabalhar, ela foi escolhida. Virginia, boa sorte, bom trabalho, arrebenta, cara. Aproveita, Copa do Mundo é o máximo, é incrível. Faça as suas apresentações. E aí, quem tiver no Brasil assistindo, depois pode falar o que quiser. Goste ou não goste, vai todo mundo falar do mesmo jeito. Deixa ela trabalhar", concluiu.