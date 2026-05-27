Marcelo Sangalo publica foto ao lado da mãe - Reprodução/Instagram

Marcelo Sangalo publica foto ao lado da mãeReprodução/Instagram

Publicado 27/05/2026 11:10

Rio - Ivete Sangalo celebrou seus 54 anos nesta quarta-feira (27) com uma homenagem especial do filho mais velho, Marcelo Sangalo Cady, de 16 anos. O jovem compartilhou um vídeo nas redes sociais da artista e emocionou fãs ao falar sobre a relação da mãe com o público e com a família.



Filho de Ivete com o nutricionista Daniel Cady, Marcelo destacou o carinho que a cantora desperta em todo o país e contou que cresceu “dividindo” a mãe com os admiradores da artista. No depoimento, ele também revelou que, em alguns momentos, sente vontade de ter Ivete apenas ao lado da família, formada ainda pelas irmãs gêmeas Marina e Helena, de 8 anos.



“Oi mãe, hoje é um dia muito especial, porque este ano recebi uma missão para fazer uma homenagem pra você aqui no seu Instagram. E primeiro, eu pensei em falar sobre nossa vida, né? Nossa história, de como é um privilégio ter você como mãe. Mas aí, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi desde pequeno, que nunca tive você só pra mim. Eu cresci dividindo você com o Brasil inteiro”, afirmou.



Na sequência, o adolescente ressaltou a importância da cantora para o público brasileiro e relembrou a trajetória dela no axé e no Carnaval. “Porque também você virou um símbolo muito forte de força, coragem, do axé, do Carnaval, símbolo de uma pessoa que é muito alegre. Você também virou aquela pessoa que parece íntima de todo mundo... Às vezes, dá vontade de guardar um pouco só para mim e para minhas irmãs, mas a verdade é que o amor que você espalha por aí sempre foi uma coisa tão grande que nunca faltou para ninguém, sabe?”, declarou.



Marcelo ainda explicou que a ideia da homenagem surgiu da dimensão do carinho que Ivete recebe dos fãs em diferentes regiões do país. “Então a gente pensou que se tanta gente ama você, essa homenagem também precisa se espalhar, né? Por Salvador, Rio, São Paulo, todo o Brasil... Em cada tela um pedacinho de amor gigante, um abraço coletivo para tentar devolver um pouco de tudo que você entrega há tanto tempo para gente.”



Ao final do vídeo, ele reforçou o amor pela mãe e celebrou a data especial. “Mãe, hoje nessas telas eu vejo uma coisa que sempre soube e que o mundo inteiro também sente, né? Que você é amor demais para caber em um só lugar. Feliz aniversário. Te amo muito.”



A publicação reuniu mensagens de famosos e admiradores da artista. A apresentadora Angélica comentou: “Vivaaa”. Já a atriz Carolina Dieckmmann escreveu: “Eu amo”. O cantor Saulo Fernandes também deixou uma mensagem carinhosa: “Te amoooo. Todo mundo te ama”.