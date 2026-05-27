Ed Motta se pronuncia pela primeira vez após confusão em restaurante no Rio - Reprodução / Instagram

Ed Motta se pronuncia pela primeira vez após confusão em restaurante no RioReprodução / Instagram

Publicado 27/05/2026 13:31





Na gravação, o artista aparece cantando um trecho de “Coleção”, clássico de Cassiano, citado por ele como uma de suas principais referências musicais.



“Meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão, ao povo do Nordeste brasileiro, principalmente da Paraíba, vem através da música, da arte. Do brilhante Genival Cassiano, paraibano, genial compositor, cantor, que influencia minha obra desde o começo, desde o meu primeiro disco, em 1988. No meu show eu cantava essa música aqui, ‘Coleção’. Então, toda a minha admiração pela Paraíba e pelo Nordeste e por toda a criatividade desta região. Viva o Nordeste brasileiro, viva a Paraíba”, declarou.



O episódio aconteceu na madrugada de 2 de maio e terminou em tumulto dentro do restaurante. Segundo relatos de funcionários e clientes, a discussão começou após questionamentos sobre a cobrança da taxa de rolha, aplicada ao consumo de vinhos levados pelos próprios frequentadores.



Ed Motta estava acompanhado de amigos e o grupo levou sete garrafas de vinho ao local. Cinco foram consumidas, e a conta ultrapassou R$ 7 mil. De acordo com os responsáveis pelo restaurante, o cantor costumava receber isenção da taxa quando frequentava o espaço sozinho, mas a cobrança é mantida em situações com grupos.



Em depoimento exibido pelo programa Fantástico, um funcionário afirmou que o artista fez ofensas xenofóbicas durante a discussão. “Começa os xingamentos, falando, ah, vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses paraíba. Vai tomar no seu c..., seu filho da p..., paraíba, nunca mais eu volto aqui”, relatou.



A confusão terminou com agressões físicas, arremesso de objetos e um cliente ferido após ser atingido na cabeça por uma garrafa de vinho.



Apesar da repercussão do caso e Rio - Ed Motta se pronunciou publicamente pela primeira vez, nesta terça-feira (27), 20 dias após a confusão no restaurante Grado, no Jardim Botânico, no Rio. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor fez um pedido de desculpas ao povo nordestino e exaltou a cultura da região, especialmente da Paraíba.Na gravação, o artista aparece cantando um trecho de “Coleção”, clássico de Cassiano, citado por ele como uma de suas principais referências musicais.“Meu pedido de desculpas, meu pedido de perdão, ao povo do Nordeste brasileiro, principalmente da Paraíba, vem através da música, da arte. Do brilhante Genival Cassiano, paraibano, genial compositor, cantor, que influencia minha obra desde o começo, desde o meu primeiro disco, em 1988. No meu show eu cantava essa música aqui, ‘Coleção’. Então, toda a minha admiração pela Paraíba e pelo Nordeste e por toda a criatividade desta região. Viva o Nordeste brasileiro, viva a Paraíba”, declarou.O episódio aconteceu na madrugada de 2 de maio e terminou em tumulto dentro do restaurante. Segundo relatos de funcionários e clientes, a discussão começou após questionamentos sobre a cobrança da taxa de rolha, aplicada ao consumo de vinhos levados pelos próprios frequentadores.Ed Motta estava acompanhado de amigos e o grupo levou sete garrafas de vinho ao local. Cinco foram consumidas, e a conta ultrapassou R$ 7 mil. De acordo com os responsáveis pelo restaurante, o cantor costumava receber isenção da taxa quando frequentava o espaço sozinho, mas a cobrança é mantida em situações com grupos.Em depoimento exibido pelo programa Fantástico, um funcionário afirmou que o artista fez ofensas xenofóbicas durante a discussão. “Começa os xingamentos, falando, ah, vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses paraíba. Vai tomar no seu c..., seu filho da p..., paraíba, nunca mais eu volto aqui”, relatou.A confusão terminou com agressões físicas, arremesso de objetos e um cliente ferido após ser atingido na cabeça por uma garrafa de vinho.Apesar da repercussão do caso e pedidos de boicotes nas redes , Ed Motta mantém a agenda de shows. O cantor se apresenta nesta sexta-feira (29) no Circo Voador, com a turnê em comemoração aos 30 anos do álbum “Manual Prático para Bailes, Festas e Afins”. Após a confusão no restaurante Grado, internautas passaram a cobrar um posicionamento da casa e pediram o cancelamento da apresentação. Mesmo com as críticas, o evento segue confirmado e os ingressos continuam à venda.

Relembre outras polêmicas



Ao longo da carreira, Ed Motta se envolveu em outras controvérsias marcadas por declarações públicas e retratações posteriores. Em 2015, o cantor afirmou que não falaria português durante shows na Europa e chamou parte dos brasileiros que frequentavam suas apresentações de “turma simplória”, expressão usada para se referir a pessoas consideradas sem sofisticação ou pouco instruídas. A declaração gerou forte repercussão negativa e, depois, o artista pediu desculpas.



Na mesma época, também criticou um tributo a Tim Maia realizado por Ivete Sangalo e Criolo, classificando o projeto como “coisa podre”.



Em 2024, Ed Motta voltou a causar polêmica ao chamar ouvintes de hip hop de “burros” durante uma live nas redes sociais. Dias depois, publicou um vídeo em que reconheceu o erro e pediu perdão ao público.



No mesmo ano, o artista também repercutiu após demitir um roadie (técnico de bastidores) no palco, durante um show no festival Rock The Mountain, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A equipe do cantor afirmou depois que a atitude foi “inapropriada” e “desmedida”.