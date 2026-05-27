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Desfile de Sasha Meneghel atrai Bruna Marquezine, João Guilherme, Bella Campos e mais
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Desfile de Sasha Meneghel atrai Bruna Marquezine, João Guilherme, Bella Campos e mais

Evento da Mondepars reuniu celebridades em São Paulo e marcou apresentação da coleção inspirada no legado de Alda Meneghel

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Famosos marcam presença no desfile de Sasha em São Paulo
Sabrina Sato, Xuxa, João Lucas, Bruna Marquezine e Manu Gavassi na primeira fileira do desfile de Sasha
Luciano Szafir com a mulher e os filhos
Bella Campos
Gabriela Prioli e Thiago Mansur
Manu Gavassi
Manu Gavassi e o noivo Jullio Reis
Bruna Marquezine
Sasha
Gabriela Loran
Xuxa
Sabrina Sato
Fabiana Justus
João Lucas e João Guilherme
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Rio - Com homenagem à avó Alda Meneghel, a estilista Sasha apresentou a coleção de inverno 2026 da sua marca, Mondepars, nesta quarta-feira (27), na Arca, espaço de eventos localizado na Zona Oeste da capital paulista. O desfile reuniu diversos famosos no evento.
Entre os convidados estavam Xuxa e Luciano Szafir, pais de Sasha, que prestigiaram a filha na primeira fila. O ator também marcou presença ao lado da mulher, Luhanna Melloni, e dos filhos do casal, David e Mikael.
Quem também chamou atenção foi Bella Campos. A atriz surgiu com os cabelos loiros e curtinhos, apostando em um visual renovado para acompanhar a apresentação da coleção. Com um look all black e acessórios dourados, Bella posou para fotos antes do início do evento.
O desfile ainda promoveu o reencontro de João Guilherme e Bruna Marquezine, mais de um ano após o fim do relacionamento. Apesar de estarem no mesmo espaço, os dois ficaram separados durante a apresentação e não apareceram juntos em registros do evento.
Bruna acompanhou o desfile sentada na primeira fila ao lado de nomes como Sabrina Sato, Manu Gavassi e João Lucas, marido da estilista.
A coleção apresentada por Sasha foi inspirada no legado artístico de Alda Meneghel, mãe de Xuxa, que morreu em 2018, aos 81 anos. Pintora e costureira, Alda teve papel importante no início da carreira da apresentadora e também influenciou a neta no universo criativo e da moda.
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