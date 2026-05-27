Desfile de Sasha Meneghel atrai Bruna Marquezine, João Guilherme, Bella Campos e mais

Rio - Com homenagem à avó Alda Meneghel, a estilista Sasha apresentou a coleção de inverno 2026 da sua marca, Mondepars, nesta quarta-feira (27), na Arca, espaço de eventos localizado na Zona Oeste da capital paulista. O desfile reuniu diversos famosos no evento.

Entre os convidados estavam Xuxa e Luciano Szafir, pais de Sasha, que prestigiaram a filha na primeira fila. O ator também marcou presença ao lado da mulher, Luhanna Melloni, e dos filhos do casal, David e Mikael.

Quem também chamou atenção foi Bella Campos. A atriz surgiu com os cabelos loiros e curtinhos, apostando em um visual renovado para acompanhar a apresentação da coleção. Com um look all black e acessórios dourados, Bella posou para fotos antes do início do evento.

O desfile ainda promoveu o reencontro de João Guilherme e Bruna Marquezine, mais de um ano após o fim do relacionamento. Apesar de estarem no mesmo espaço, os dois ficaram separados durante a apresentação e não apareceram juntos em registros do evento.

Bruna acompanhou o desfile sentada na primeira fila ao lado de nomes como Sabrina Sato, Manu Gavassi e João Lucas, marido da estilista.

A coleção apresentada por Sasha foi inspirada no legado artístico de Alda Meneghel, mãe de Xuxa, que morreu em 2018, aos 81 anos. Pintora e costureira, Alda teve papel importante no início da carreira da apresentadora e também influenciou a neta no universo criativo e da moda.

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