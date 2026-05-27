Faustão - Reprodução/Instagram

Faustão Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2026 13:59

Rio - O apresentador Faustão continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Nesta quarta-feira (27), a equipe do comunicador atualizou o estado de saúde dele e esclareceu o motivo da permanência na unidade hospitalar.

Segundo a assessoria, Faustão passou pela retirada de uma sonda gástrica e o procedimento ocorreu sem intercorrências. Apesar da expectativa de alta médica na última terça-feira (26), o apresentador permaneceu no hospital para a realização de exames complementares e avaliações de rotina.

“O protocolo da retirada da sonda gástrica foi concluído com sucesso. Fausto permanece no Hospital Albert Einstein apenas para a realização de um check-up complementar e outros exames de rotina. Está tudo bem e sob controle”, informou a equipe em nota.

Desde 2023, Faustão enfrenta uma série de desafios relacionados à saúde. Em agosto daquele ano, o apresentador realizou um transplante de coração após um quadro de insuficiência cardíaca grave.

Meses depois, em fevereiro de 2024, ele passou por um transplante de rim. Já em agosto de 2025, o comunicador realizou um transplante de fígado junto com um retransplante renal, ambos com órgãos do mesmo doador.

Nos últimos meses, Faustão tem mantido uma rotina mais discreta e recebe acompanhamento médico frequente após os procedimentos cirúrgicos.