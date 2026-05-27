Ivete Sangalo recebeu homenagem de aniversário de Xuxa Meneghel Reprodução/Instagram

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Rio - Xuxa Meneghel compartilhou uma série de fotos raras para festejar o aniversário de Ivete Sangalo, que completou 54 anos nesta quarta-feira (27). Em publicação nas redes sociais, a apresentadora homenageou a amiga com imagens de momentos descontraídos que passaram juntas. 
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Xuxa Meneghel resgatou clique de passeio de barco com Ivete - Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo em uma das participações no programa de Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram
Xuxa publicou foto da primeira gestação de Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo recebeu homenagem de aniversário de Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram
"Veta, minha gata linda, queria muito ter mais tempo pra ficar com você. Mas o bom é que sempre que nos vemos, parece que nos vimos ontem...simplesmente te amo. Seja feliz sempre", escreveu na legenda. 
Xuxa resgatou imagens das participações de Ivete Sangalo em seus antigos programas na TV Globo, entre eles de quando a cantora estava grávida de Marcelo, fruto do antigo casamento com Daniel Cady, e também de um passeio de lancha. As duas são amigas desde os anos 1990. 