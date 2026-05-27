Ivete Sangalo recebeu homenagem de aniversário de Xuxa Meneghel - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo recebeu homenagem de aniversário de Xuxa Meneghel Reprodução/Instagram

Publicado 27/05/2026 17:53

Rio - Xuxa Meneghel compartilhou uma série de fotos raras para festejar o aniversário de Ivete Sangalo, que completou 54 anos nesta quarta-feira (27). Em publicação nas redes sociais, a apresentadora homenageou a amiga com imagens de momentos descontraídos que passaram juntas.

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"Veta, minha gata linda, queria muito ter mais tempo pra ficar com você. Mas o bom é que sempre que nos vemos, parece que nos vimos ontem...simplesmente te amo. Seja feliz sempre", escreveu na legenda.

Xuxa resgatou imagens das participações de Ivete Sangalo em seus antigos programas na TV Globo, entre eles de quando a cantora estava grávida de Marcelo, fruto do antigo casamento com Daniel Cady, e também de um passeio de lancha. As duas são amigas desde os anos 1990.

