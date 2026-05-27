Ivete Sangalo recebeu homenagem de aniversário de Xuxa Meneghel Reprodução/Instagram
Xuxa Meneghel resgata cliques no aniversário de Ivete Sangalo
Apresentadora exibiu momentos especiais ao lado da cantora
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