Zuza é a primeira filha de Rafa KalimannReprodução/Instagram

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Rio - Rafa Kalimann apareceu no Instagram Stories nesta quarta-feira (27) e revelou que precisou de auxílio profissional na amamentação da filha, Zuza, de 4 meses, fruto da relação com Nattan. A influenciadora comentou abertamente sobre o assunto ao responder a caixinha de perguntas da rede social.
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Nattan e Rafa Kalimann com a filha, Zuza - Reprodução/Instagram
Rafa Kalimann detalhou processo de amamentação da filha - Reprodução/Instagram
Zuza é a primeira filha de Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram
"Eu me preparei para isso durante a gestação, li bastante, contratei especialista para me ajudar, tive profissionais depois do parto para me ajudar com a pega, porque me machucou bastante, fiz ultrassom, contratei fonoaudióloga porque ela tinha tendência à língua presa e a gente pensou que pudesse ser um fator que estivesse dificultando a pega dela e que por isso ela estivesse me machucando bastante", relatou.
A bebê rejeitou o leite materno e passou a tomar fórmula após a influenciadora ser internada para verificar um quadro de febre. "A Zuza recusou o meu peito e não quis mais mamar e o leite. Tentei dar na mamadeira e não deu. Tive que levar para a fórmula. Isso foi muito frustrante no começo, mas está tudo bem. Graças a Deus, ela está muito saudável", disse ela.
Rafa Kalimann e Nattan revelaram a gravidez em junho do ano passado. No mesmo mês, a influenciadora e o cantor descobriram que estavam esperando uma menina, que nasceu no dia 6 de janeiro.