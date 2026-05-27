Zuza é a primeira filha de Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Zuza é a primeira filha de Rafa KalimannReprodução/Instagram

Publicado 27/05/2026 22:54

Rio - Rafa Kalimann apareceu no Instagram Stories nesta quarta-feira (27) e revelou que precisou de auxílio profissional na amamentação da filha, Zuza, de 4 meses, fruto da relação com Nattan. A influenciadora comentou abertamente sobre o assunto ao responder a caixinha de perguntas da rede social.

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"Eu me preparei para isso durante a gestação, li bastante, contratei especialista para me ajudar, tive profissionais depois do parto para me ajudar com a pega, porque me machucou bastante, fiz ultrassom, contratei fonoaudióloga porque ela tinha tendência à língua presa e a gente pensou que pudesse ser um fator que estivesse dificultando a pega dela e que por isso ela estivesse me machucando bastante", relatou.

A bebê rejeitou o leite materno e passou a tomar fórmula após a influenciadora ser internada para verificar um quadro de febre. "A Zuza recusou o meu peito e não quis mais mamar e o leite. Tentei dar na mamadeira e não deu. Tive que levar para a fórmula. Isso foi muito frustrante no começo, mas está tudo bem. Graças a Deus, ela está muito saudável", disse ela.

Rafa Kalimann e Nattan revelaram a gravidez em junho do ano passado. No mesmo mês, a influenciadora e o cantor descobriram que estavam esperando uma menina, que nasceu no dia 6 de janeiro.