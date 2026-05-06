Mosquito como Zeca Pagodinho Victor Pollak / Divulgação
'Deixa a Vida me Levar': Cinebiografia de Zeca Pagodinho começa a ser filmada no Rio
Mosquito dará vida ao cantor no longa, dirigido por Silvio Guindane
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Apresentação irá ao ar no dia 13 de maio