Mosquito como Zeca Pagodinho - Victor Pollak / Divulgação

Mosquito como Zeca Pagodinho Victor Pollak / Divulgação

Publicado 06/05/2026 12:07

Rio - Protagonizada por Mosquito, a cinebiografia de Zeca Pagodinho, intitulada "Deixa a vida me levar", começou a ser gravada no Rio de Janeiro. As primeiras cenas foram rodadas no Hélênico, no Rio Comprido, e na Serrinha, territórios emblemáticos da cultura do samba e fundamentais para a construção da narrativa do longa, na última segunda-feira (04).

A trama, inspirada no livro "Zeca: Deixa o Samba Me Levar", dos autores Jane Barbosa e Leonardo Bruno, acompanha a vida de Jessé Gomes da Silva Filho que, mais tarde, ganharia o 'nome artístico' de Zeca Pagodinho, desde a origem humilde nos subúrbios do Rio de Janeiro.

Intérprete de Zeca na produção, Mosquito foi criado na Ilha do Governador e começou a cantar ainda jovem. Admirador da obra do sambista, foi reconhecido por nomes centrais do gênero, como Arlindo Cruz, Dudu Nobre, Xande de Pilares e Jorge Aragão, além de ter dividido música com o próprio Zeca no álbum "Ô Sorte".



Além de Mosquito, Arlindinho também está confirmado no elenco como Arlindo Cruz (1958-2025), seu pai e parceiro essencial na trajetória de Zeca, no filme, que é dirigido por Silvio Guindane. Já Stephanie Serrat interpretará Beth Carvalho.

Outros nomes que fazem parte da produção são: Talita Younan, Ailton Graça, Ângelo Antônio, Aline Borges, Ismael Verissimo, Dani Ornellas, Caíto Mainier, Jackson Antunes, Ângelo Paes Leme, Flavia Santana, Mikimbeth, Joaquim Lopes, Xando Graça, Antônio Pitanga, Roney Villela e Fernanda Fuchs.