Gaby Cabrini - Reprodução/Redes Sociais

Gaby CabriniReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/05/2026 00:00 | Atualizado 07/05/2026 17:44

A Band ainda não desistiu de ter uma mulher em sua programação dominical. A coluna Canal D apurou que a emissora negocia com Gaby Cabrini, atualmente no SBT, para dividir o comando do 'Boa Noite Família' com Renato Ambrósio. A atração, que será exibida das 18h às 20h, tem estreia prevista para o início do segundo semestre e será baseada nos megashows da TV argentina. Não é a primeira vez que a emissora sinaliza interesse pelo passe da herdeira de Roberto Cabrini. No ano passado, a rede chegou a oferecer o 'Melhor da Tarde', mas as negociações não prosperaram.

A Band, consultada, nega estar negociando com a apresentadora. A Canal D, porém, mantém as informações publicadas.

Globo na mira do streaming

A Globo nunca esteve tão ameaçada de perder a liderança no Painel Nacional de Televisão. Levantamento obtido com exclusividade pela Canal D revela que a emissora acumulou 10,2 pontos de média em 2026 até ontem (6), índice apenas 0,7 maior que o alcançado pelas plataformas de streaming. Desde 2020, ano em que a performance das plataformas de VOD passou a ser aferida pelo Ibope, os conteúdos sob demanda incrementaram a sua média em 91%, enquanto a Globo viu o seu desempenho encolher 18%. A virada, cada vez mais factível, deve acontecer ainda em 2026.

Mudanças na Jovem Pan

Marco Antonio Villa - Divulgação/Jovem Pan

Marco Antonio VillaDivulgação/Jovem Pan

Na surdina, a Jovem Pan decidiu acabar com os dois programas de Marco Antonio Villa: exibidos na faixa das 22h, o 'Visão Crítica' e o 'Só Vale a Verdade' foram descontinuados pela emissora. Com o apresentador afastado por motivos de saúde, o canal preferiu cancelar os projetos. A faixa passou a ser ocupada provisoriamente pelo 'Jornal Jovem Pan', que ganhou mais 30 minutos. O movimento, no entanto, é provisório: o diretor Fernando Pelegio está desenvolvendo uma nova atração para a faixa.

SBT ganha público, Record perde

Patrícia Abravanel - Divulgação/SBT

Patrícia AbravanelDivulgação/SBT

O SBT foi a única emissora aberta que ganhou público em abril, mês marcado por uma nova queda no consumo televisivo. O canal fundado por Silvio Santos aumentou a sua média nacional em 0,5%, enquanto a Record perdeu 5% de seus telespectadores. Na Grande São Paulo, a audiência da Record encolheu 12% em um intervalo de apenas dois meses – foi a rede que mais perdeu público.

É POP OU FLOP?

É pop... as movimentações que a Cazé TV está fazendo para reforçar a sua cobertura da Copa do Mundo. Único veículo nacional com todas as partidas do torneio, a emissora fechou a contratação do narrador Fernando Nardini, um dos principais nomes da ESPN – mais um grande acerto.



É flop... a ideia da Globo em promover uma dobradinha de duas semanas de 'Além do Tempo' e 'Terra Nostra'. Além de pouco eficiente no quesito audiência, a ideia mutilou os dois folhetins, que estão tendo capítulos com duração digna de intervalo comercial.