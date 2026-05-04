Leandro Hassum - Reprodução/Record

Leandro HassumReprodução/Record

Publicado 04/05/2026 00:00

Nem mesmo o executivo mais pessimista da Record imaginava que a 'Casa do Patrão' derrubaria a audiência da emissora. Depois de uma estreia promissora, em que incrementou os números da rede em quase 50%, o reality despencou e acumulou derrotas significativas para o SBT ao longo de sua primeira semana de exibição, em que teve menos telespectadores que boa parte dos capítulos de 'Chamas do Destino', novela turca que ocupava a faixa horária até duas semanas atrás. Ainda é muito cedo para bater o martelo, mas tudo indica que o formato entrará para o longo hall de fracassos autorais de Boninho, que conta com atrações como 'Casa Kalimann', 'Zig Zag Arena' e 'Estrela da Casa'.

De lá pra cá

Na CNN Brasil há apenas três meses, Leandro Stoliar está de saída do canal de notícias. Sem ter um contrato fixo com a empresa, trabalhando pelo modelo de freelancer, o jornalista decidiu não renovar sua parceria com a rede e só continuará na programação da emissora até sexta-feira (8). Ele acertou com a BandNews TV e passará a dar expediente na nova casa na próxima semana.

Menos sangue, mais risadas

Katiuzia Rios - Reprodução/RedeTV!

Katiuzia RiosReprodução/RedeTV!

A RedeTV! iniciou a operação ‘começo do fim’ do 'Brasil do Povo'. Sem José Luiz Datena, o jornalístico policial perdeu a razão de existir. Mesmo com Katiuzia Rios tendo índices idênticos aos obtidos pelo veterano, a emissora acredita que poderá ter resultados melhores com outro tipo de programa. Já a partir de hoje (4), o jornalístico perderá meia hora para a reestreia do 'Te Peguei': das 18h às 18h30, o apresentador João Kleber terá um programa de pegadinhas, nos moldes do 'Madrugada Animada'.

Boris Casoy no SBT

Boris Casoy - Reprodução/SBT

Boris CasoyReprodução/SBT

Estrela do 'TJ Brasil', um dos jornalísticos mais icônicos da história da TV brasileira, Boris Casoy está oficialmente de volta ao SBT. Ele fará comentários diários no jornal 'Central de Notícias', do SBT News, reeditando a parceria que fez com Amanda Klein na RedeTV!. Além disso, o veterano terá um jornal diário para chamar de seu na faixa da manhã, mas apenas nas plataformas digitais da emissora.

É POP OU FLOP?

É pop... a retomada da competitividade do SBT. Na última sexta-feira (1º), a emissora levou o 'Programa do Ratinho' até pouco antes da meia-noite, sufocando a 'Casa do Patrão' e escanteando a série 'Impuros'. O canal nadou de braçada na vice-liderança com o seu programa de auditório.



É flop... o tratamento da Globo com 'Guerreiros do Sol' (e suas novelas das 22h em geral). Não há necessidade alguma de expor o folhetim, que tem tido índices de audiência semelhantes aos obtidos pelo 'BBB 26', a faixa da meia-noite nas quartas. Era mais fácil não exibir a trama neste dia.