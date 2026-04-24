Heraldo Pereira - Reprodução/TV Globo

Heraldo PereiraReprodução/TV Globo

Publicado 24/04/2026 00:00

Rebaixado para o comando do 'DF1' (equivalente ao 'RJ1' no Distrito Federal), Heraldo Pereira está dando dor de cabeça para a equipe do jornalístico da Globo. Ele tem dito na Redação que “não irá aceitar ordens de ninguém”, com exceção dos pedidos feitos por Luiz Ávila, diretor regional do canal. Em uma reunião com seus subordinados, Ávila apenas disse que estará ao lado do veterano em qualquer situação, e afirmou que os funcionários “deveriam se sentir gratos por trabalhar com uma lenda do Jornalismo”. Marina Cardoso, editora-chefe do jornalístico, ouviu do executivo que não há problema algum se Heraldo Pereira não acatar ordens de “mulheres com a metade de sua idade”.

Ajuste na programação

Com bons índices de audiência nas madrugadas de sexta para sábado, o SBT decidiu promover um ajuste em sua programação no início das manhãs de sábado. Já a partir desta semana, a emissora terá um jornal das 6h às 7h, ocupando parte do espaço até então ocupado por desenhos animados.

Ficou bravo

Boninho - Reprodução/Record

BoninhoReprodução/Record

Boninho não ficou nada feliz ao ser questionado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, sobre as semelhanças da 'Casa do Patrão' com outros realities – nomeadamente o 'BBB', da Endemol, e 'El Hotel de Los Famosos', da Boxfish. No evento de lançamento da Record, o executivo apenas se limitou a dizer que a jornalista deveria fazer perguntas para o jurídico da Globo, e não para ele, e insistiu que o formato tem particularidades ainda não vistas em produtos do gênero. Se ele diz...

Libertadores na XSports?

Libertadores - Divulgação/Conmebol

LibertadoresDivulgação/Conmebol

Azarona dos direitos esportivos na TV aberta, a XSports está se mobilizando para ter um pacote de jogos da Libertadores no próximo ciclo de comercialização da competição, válido entre 2027 e 2030. A Canal D apurou que o canal esportivo da Kalunga negocia com a Paramount, que adquiriu o terceiro pacote de partidas, os direitos de transmitir em sinal aberto as mesmas partidas que a empresa disponibilizará em seu serviço de streaming, o Paramount+.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Leandro Hassum na coletiva de imprensa da 'Casa do Patrão'. Ácido, mas ao mesmo tempo educado e com boas sacadas, o humorista mostrou ter potencial para ser um bom apresentador de reality de confinamento. A conferir se também será assim na próxima semana.



É flop... a escolha de 'Jesus' para substituir 'A Escrava Isaura' nas tardes da Record a partir da próxima semana. É triste que as histórias não-bíblicas produzidas pela emissora estejam, mais uma vez, sendo escanteadas da programação da rede, que voltará a ter apenas tramas turcas e religiosas.