Jesus - Divulgação/Record

JesusDivulgação/Record

Publicado 14/04/2026 00:00

Com o fim de 'A Escrava Isaura', a Record retomará a exibição de novelas bíblicas em sua programação vespertina. A partir do dia 27, a rede exibirá 'Jesus' às 15h30. Exibida originalmente entre 2018 e 2019, a história já foi transmitida pela emissora em outras três ocasiões – será a quarta vez em que a trama irá ao ar na programação da rede. O folhetim terá o objetivo de segurar os bons índices obtidos pela novela de época, que chega a desbancar a Globo em algumas localidades, mesmo com a queda generalizada de audiência do 'Balanço Geral'.

Problemas na Globo

A Globo está incomodada com o excesso de apresentadores locais de telejornais que sinalizaram interesse em disputar cargos públicos nas eleições de outubro. Mesmo com o prazo de afastamento do vídeo previsto pela legislação ser apenas no final de junho, a emissora está orientando suas afiliadas a suspenderem indefinidamente quaisquer envolvidos em rumores eleitores. O mais novo agraciado com o gancho preventivo foi Marcelo Magno, da parceria da rede em Teresina, no Piauí.

Guerra das quartas

Cariúcha - Reprodução/RedeTV!

CariúchaReprodução/RedeTV!

Distantes da disputa pelo terceiro lugar de audiência, a Band e a RedeTV! estão se engalfinhando pela quarta colocação nas noites de quarta-feira. A Band, que cancelou o 'Melhor da Noite' depois de uma única derrota para 'Cariúcha', negocia um novo pacote de filmes para o 'Cine Clube'. A RedeTV!, por sua vez, ainda tenta encontrar o formato ideal para o 'Superpop'. Há o entendimento de que a atração, apesar de ainda levar vantagem no placar até aqui, continua sem ter identidade própria.

Aprovado pelo público

Chaves - Reprodução/SBT

ChavesReprodução/SBT

A substituição do jornal 'Alô Você' pela série 'Chaves' beneficiou a audiência do SBT em São Paulo. O seriado mexicano reestreou na faixa das 13h recolocando a emissora em terceiro lugar no seu horário – o noticioso comandado por Darlisson Dutra, que foi remanejado para a reportagem e para as edições de sábado do 'SBT Notícias', frequentemente ficava na quarta colocação, atrás da Band.

É POP OU FLOP?

É pop... a decisão do SBT de voltar a empurrar os horários de sua programação do horário nobre. É nítido que a madrugada e a manhã da emissora são muito mais competitivas nas ocasiões em que Ratinho termina depois das 23h e a faixa rotativa de shows se aproxima da 1h da manhã.



É flop... a linha editorial do 'Fantástico'. Exceto em raras exceções, como a ótima reportagem de Caco Barcellos no Irã, o jornalístico está cada vez mais parecido com uma versão dominical e noturna do 'É de Casa'. O 'Domingo Espetacular', da Record, consegue ser muito mais interessante e factual.