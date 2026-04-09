ChavesDivulgação/Televisa
Tratado como um produto de segunda classe pela gestão demitida na semana passada, o seriado 'Chaves' voltará a ter um espaço fixo na programação do SBT. A Canal D apurou que a nova cúpula da rede já estuda qual é o melhor horário para que a série volte a integrar a grade de programação diária da emissora ainda neste semestre. Enquanto o martelo não é batido, a produção continuará nas manhãs do final de semana, fazendo dobradinha com 'Chapolin' na sessão 'Sábado Animado'.
Um mês, três vitórias
A Band emplacou três programas em terceiro lugar na média de março na Grande São Paulo, região referencial para o mercado publicitário. Pelo segundo mês seguido, a edição local do 'Jogo Aberto' bateu o SBT, desta vez por 2,37 a 2,26 pontos. O 'Brasil Urgente' regional superou a novela 'Coração Indomável' e o 'Aqui Agora' por 3,09 a 2,89. O 'Jornal da Band', invicto com a medalha de bronze em 2026, aumentou seu público em 11% e, com 3,38 de média, alcançou 20% mais ibope que o SBT.
Uma Copa, três baixas
Cléber Machado, Galvão Bueno e Luis RobertoDivulgação/TV Globo
Depois de ter dispensado Galvão Bueno e Cléber Machado, a Globo perdeu a sua única voz remanescente da Copa do Mundo de 2022 com o afastamento médico de Luis Roberto. É um baque inesperado para a emissora, que já enxergava um cenário difícil para o Mundial deste ano, que terá a maior parte de seus jogos exibidos com exclusividade pela Cazé TV. Agora, a rede terá que se virar nos 30 para encontrar uma voz que agrade ao público – o caminho mais provável, até o fechamento desta edição, é que Gustavo Villani seja escolhido como a voz da seleção brasileira na Copa 2026.
Eram quatro, viraram três
Jornal da Record 24hDivulgação/Record
A Record aproveitou a virada do mês para fazer uma mudança discreta em sua programação. Desde quinta passada (2), a emissora tirou do ar uma das edições do 'Jornal da Record 24h'. O projeto, que tinha um boletim matinal, dois vespertinos e uma edição no encerramento da grade desde o seu lançamento, em 2019, agora tem apenas uma inserção na faixa da tarde, durante o 'Cidade Alerta'.
É POP OU FLOP?
É pop... o 'Na Mesa com Datena', da TV Brasil. Ignorando o fato de que o programa é pago pelo contribuinte, não se pode negar que é um talk show bem-produzido e, até aqui, com bons convidados. Se fosse exibido em uma emissora comercial, certamente teria boa audiência.
É flop... a total falta de transparência da Globo com elementos adversos no 'BBB 26'. Sem Boninho, a equipe da emissora provou, em mais de uma ocasião nesta temporada, que não tem preparo algum para lidar com situações que saiam do script previsível de um reality show.
É flop... a total falta de transparência da Globo com elementos adversos no 'BBB 26'. Sem Boninho, a equipe da emissora provou, em mais de uma ocasião nesta temporada, que não tem preparo algum para lidar com situações que saiam do script previsível de um reality show.
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