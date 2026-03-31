luciano huckReprodução/TV Globo
A “festa da firma” da Globo não está mais agradando aos telespectadores. Tirado dos finais de ano sob a justificativa de se aproximar do calendário internacional de premiações, o Melhores do Ano perdeu ainda mais fôlego com a sua nova configuração, indo ao ar no final de março. O evento teve, segundo dados consolidados de audiência, o menor público de sua história no Painel Nacional de Televisão. E não é só isso: várias das piadas feitas por Paulo Vieira ao decorrer do programa estão tendo repercussão muito negativa dentro da emissora. A Canal D apurou que as brincadeiras sobre Daniel Vorcaro e o PowerPoint da GloboNews deixaram muita gente grande irritada nesta segunda.
Onde há fumaça...
Voltou a correr nos bastidores da Record a teoria de que o ‘Hoje em Dia’ será submetido a uma grande reformulação nos próximos meses. O tema, que havia esfriado, voltou a ganhar força com a demissão da repórter Gabriela França, que estava no programa há vários anos. A atração, apesar do bom faturamento e de ser vice na grande maioria de suas exibições, voltou a sofrer com a concorrência do SBT. Não é raro que, em SP, a revista eletrônica fique atrás do ‘Primeiro Impacto’.
Alô, Gardinali
GardinaliReprodução/SBT
Em boa fase nas manhãs do SBT, Thiago Gardinali ganhará mais uma oportunidade na emissora. Ele apresentará o 'Alô Você' nesta quinta (2) e sexta-feira (3), cobrindo a folga de Darlisson Dutra. O ‘Se Liga, Brasil’, comandado por ele no início das manhãs, tirou público do ‘Balanço Geral’ e está vencendo a Record com cada vez mais frequência em sua faixa horária completa, das 6h às 8h30.
Fim da linha
Apresentadores Melhor da NoiteReprodução/Redes Sociais
A Band acabou com o ‘Melhor da Noite’. O programa comandado por Pâmela Lucciola e Felipeh Campos teve a sua última edição transmitida em 25 de março, na quarta-feira passada, e sequer terá direito a uma despedida. Já a partir desta semana, as noites de quarta da emissora serão ocupadas pela sessão de filmes ‘Cine Clube’, que estava fora do ar desde março do ano passado.
É POP OU FLOP?
É pop... as tentativas da produção do BBB 26 em movimentar o reality mesmo com a previsível (e merecida, sejamos francos) vitória de Ana Paula Renault. A equipe do programa já poderia ter deixado pra lá, mas continuam se esforçando para fazer um programa minimamente interessante.
É flop... as constantes mudanças na RedeTV! para abrigar concessionários. No próximo domingo (5), a emissora abrirá mão de boa parte de sua programação para transmitir uma maratona de um evento organizado por uma igreja evangélica. Assim fica difícil ter bons resultados de audiência.
É flop... as constantes mudanças na RedeTV! para abrigar concessionários. No próximo domingo (5), a emissora abrirá mão de boa parte de sua programação para transmitir uma maratona de um evento organizado por uma igreja evangélica. Assim fica difícil ter bons resultados de audiência.
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