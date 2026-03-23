A USURPADORA - Divulgação/SBT

A USURPADORADivulgação/SBT

Publicado 23/03/2026 00:00

No ar há apenas uma semana, o remake de ‘A Usurpadora’ deve chegar ao fim no SBT já na madrugada de sábado (28). A trama, que conta originalmente com 25 capítulos, está sendo retalhada para encerrar seu ciclo na emissora com menos da metade – serão apenas 10. Desde o final da última semana, a rede está condensando cerca de 3 capítulos da novela em apenas 1. Até o momento do fechamento desta edição, a decisão é de que o horário de dramaturgia da madrugada será descontinuado, com o horário da produção mexicana sendo ocupado pelo jornal ‘SBT Notícias’.



Outro lado

A Newco, programadora responsável pelos canais da Band na TV por assinatura, diz que o ‘AgroMais’ não corre risco de ser encerrado e afirma que a programação praticamente não sofreu alterações. No entanto, basta comparar a grade do canal do início do mês com a atual para chegar a conclusão de que, sim, a emissora está sendo desmontada – e que o pouco que sobrou está em simultâneo com o canal Terra Viva. A Canal D mantém todas as informações publicadas na sexta-feira (20).

Novo contratado

LÉO SABALLA - Reprodução/RBSTV

LÉO SABALLAReprodução/RBSTV

Há quase 22 anos na RBSTV, afiliada da Globo em Porto Alegre, Léo Saballa Jr. deve ser anunciado nos próximos dias como o novo reforço da Record. Ele, que já comandou praticamente todos os noticiários da emissora, está em negociações avançadas para assumir o comando do Rio Grande Record – Simone Santos, que comandava o noticioso desde 2012, foi demitida no início do mês.





Bateu o desespero

PERRENGUE NA BAND - Divulgação/Band

PERRENGUE NA BANDDivulgação/Band

Com a cabeça a prêmio por conta dos baixos índices de audiência na maior parte do país e do faturamento em queda livre, os integrantes do ‘Perrengue na Band’ apelaram para a imprensa amiga para dizer que o programa está garantido pelo menos até o final de seus contratos com a emissora, em dezembro deste ano. A realidade, no entanto, é bem diferente. Logicamente uma saída amigável, como aconteceu com o ‘Pânico’, seria o ideal para ambas as partes, mas a cúpula da rede já discute uma rescisão unilateral do vínculo com os apresentadores. Há o entendimento de que qualquer coisa daria o mesmo 1 ponto no Ibope, mas custando muito, mas muito menos que o humorístico.



É POP OU FLOP?

É pop... a novela ‘A Nobreza do Amor’, que a Globo estreou na semana passada. A audiência da trama está tenebrosa, mas vamos deixar esse ponto para outro dia. Trata-se de uma história com alto nível de produção e com imagens de encher os olhos. Pode até não virar um fenômeno de público, mas é um folhetim que tem tudo para fazer bonito na temporada de premiações internacionais.



É flop... a segunda semana de ‘Em Família com Eliana’. O programa já está dando menos audiência que o ‘Globo Rural’ e, diferentemente da estreia, não teve nenhum tipo de merchandising. A Canal D, há meses, vinha noticiando que a Globo não estava tendo êxito na venda do dominical, algo negado pela emissora e pelos fãs da apresentadora. O tempo, mais uma vez, provou quem está certo.