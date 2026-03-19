Hassum - Divulgação/TV Globo

HassumDivulgação/TV Globo

Publicado 19/03/2026 00:00

Nem Record, nem Boninho: quem está mais empolgado com a chegada da’ Casa do Patrão’ é a Disney, que transmitirá o novo reality show em sua plataforma de streaming. A empresa acredita que o programa contribuirá para resolver um problema crônico do Disney+, que não conseguiu “sair da bolha” em território nacional. A maior parte dos assinantes do serviço são homens interessados nas transmissões esportivas da ESPN. Com a atração, a companhia acredita que mais mulheres e jovens vão conhecer a plataforma. Ainda que a maioria apenas assine durante o período em que o programa estiver no ar, há o entendimento de que a retenção de uma parcela dos novos clientes é possível.

Fique de olho

Não se surpreenda se a Band voltar a fazer mudanças em seu horário nobre. Ontem, a emissora anunciou que o Melhor da Noite, até então exibido apenas três vezes por semana, ficará apenas nas noites de quarta-feira. Nos bastidores, muita gente aposta que é questão de tempo para que o programa comandado por Felipeh Campos e Pâmela Lucciola seja definitivamente rifado da programação – ou ao menos reformulado mais uma vez. A conclusão, segundo apurou a Canal D, é que não dá para ficar do jeito que está. A atração está próxima do traço de ibope há quase 1 ano.

Fantoche da discórdia

fantoche - Reprodução/SBT

fantocheReprodução/SBT

As redes sociais ficaram em choque ao ver que um fantoche batizado de Marquinhos agora integra o jornal ‘Primeiro Impacto’, do SBT. A ideia, apesar de absurda à primeira vista, tem motivo: ao recuar da estreia de uma nova revista eletrônica, Daniela Beyruti pediu aos executivos do canal que humanizassem os noticiosos da faixa. O boneco, que já fez companhia para Marcão do Povo em outras TVs, é uma tentativa de fazer o noticioso mais amigável para outros tipos de público e para o mercado publicitário, além de flertar com as raízes do jornalismo bem-humorado da rede.



Queridinha da Globo

Ana Paula - Reprodução/TV Globo

Ana PaulaReprodução/TV Globo

Ana Paula Renault só não ficará na Globo se quiser. Mesmo na remota hipótese de perder o título de campeã do’ BBB 26’, a emissora tem interesse (e muito) na prorrogação do vínculo com a jornalista. A Canal D apurou que ela é vista internamente como um possível reforço para os programas matinais da rede, que estão enfrentam uma reformulação de elenco desde o final do ano passado.

É POP OU FLOP?

É pop... a série ‘O Picapau Amarelo’, que está sendo exibida nas manhãs de sábado do SBT. Não é raro que a produção seja responsável pelos picos de audiência do’ Sábado Animado’. É uma atração que cumpre o seu propósito e que tem dado frutos para a rede em licenciamento de produtos.



É flop... ‘Coração de Mãe’, que está em cartaz no horário nobre da Record. A novela é vice-líder, muito por conta da incapacidade das concorrentes, mas é a pior trama turca transmitida pela emissora até aqui. Em algumas praças, o folhetim já chegou a perder o 2º lugar para a Band e para o SBT.