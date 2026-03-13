LUCIANA GIMENEZ - Reprodução/Redes Sociais

LUCIANA GIMENEZReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/03/2026 00:00

A Band não desistiu de contratar Luciana Gimenez. Pelo contrário: a emissora retomou no início desta semana uma nova rodada de negociações com a apresentadora. Agora, a ideia é que a modelo comande uma atração dominical, pensada para a faixa horária atualmente ocupada pelo ‘Perrengue’, que está com os dias contados independentemente de como as negociações com a comunicadora terminem. Outro foco de mudança da rede, mas menos urgente, é o ‘Melhor da Noite’. Tudo caminha para que o formato fique no ar apenas uma vez por semana (provavelmente nas quartas) em breve.



Ratinho encrencado

As declarações de Ratinho sobre a deputada Erika Hilton caíram como uma verdadeira bomba no colo dos executivos do SBT. Há o entendimento coletivo de que o apresentador colocou a emissora em uma situação delicada desnecessariamente. É improvável, no entanto, que ele sofra algum tipo de punição severa. A volta do’ Ratinho Livre’, formato historicamente conhecido pelas opiniões controversas do comunicador, foi uma ideia da própria cúpula do canal – que agora tenta se virar nos 30 para minimizar, em pleno ano eleitoral, os estragos das falas de seu contratado em Brasília.

Estreia antecipada

CARIÚCHA - Divulgação/RedeTV!

CARIÚCHADivulgação/RedeTV!

A RedeTV! não esperará até abril para colocar Cariúcha no comando do’ Superpop’. A Garota da Laje estreará no programa uma semana antes do previsto, em 25 de março. A atração seguirá somente nas noites de quarta-feira, das 22h30 à meia-noite. O canal espera que a ex-’Fofocalizando’ consiga incrementar ainda mais os números do formato, que conquistou o seu melhor desempenho do ano na quarta-feira (11), superando a Band no Painel Nacional de Televisão.

Tá faltando filme?

DOIS MAIS DOIS - Divulgação/TV Globo

DOIS MAIS DOISDivulgação/TV Globo

Mesmo tendo o maior acervo cinematográfico das TVs abertas, a Globo está apelando cada vez mais para reapresentações em um curto período. A comédia romântica ‘Dois Mais Dois’, exibida no’ Corujão’ em 27 de janeiro, voltará a ser exibida na mesma sessão na madrugada deste sábado, dia 14. Um intervalo de tempo tão pequeno entre reprises é um expediente normal na Record e no SBT, mas era algo raríssimo na maior emissora do país – e que está virando uma estratégia corriqueira.



É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase da CNN Brasil. Nesta terça (10), o canal venceu a GloboNews em plena média do horário nobre no Rio de Janeiro e alcançou a liderança dos canais de notícias com os jornais ‘Hora H’ (0,26 ponto) e ‘CNN Primetime’ (0,56), além dos programas ‘WW’ (0,42) e ‘O Grande Debate’ (0,53).



É flop... a reapresentação da novela ‘Reis’, que criou raízes no horário nobre da Record. A trama derruba diariamente os números deixados por ‘Coração de Mãe’ e, não raramente, chega a ser superada pelo SBT em vários minutos, prejudicando o desempenho de ‘Chamas do Destino’.