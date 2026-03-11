A USURPADORA - Divulgação/SBT

Publicado 11/03/2026 00:00

O SBT continua se esforçando para exterminar os enlatados de sua programação. Em uma decisão tomada para conter danos depois de uma enxurrada de críticas na imprensa especializada e nas redes sociais, a emissora decidiu abrir um novo espaço para as novelas mexicanas em sua programação. Outrora com horários de destaque na rede, a nova faixa será em plena madrugada, à 1h30 da manhã, e estreará já na próxima segunda-feira, com o remake de ‘A Usurpadora’ (2019). Por enquanto, é um teste. Se der certo, as produções latinas vão ficar apenas nesta faixa e às 14h.

Nova vala no cemitério

Com a nova faixa de novelas mexicanas, a rede encerrará definitivamente a faixa SBT ‘Podnight’, que estava em cartaz desde fevereiro de 2024. Diante disso, todos os programas lançados pela rede naquele ano foram para o cemitério: ‘Chega Mais’, ‘Chega Mais Notícias’,’ É Tudo Nosso!’, ‘Circo do Tirú’, ‘Tá na Hora’, ‘Luccas Toon’, ‘SBT Agro’ e ‘Sabadou com Virginia’ também já foram para a vala. Em 2025, a situação não é muito diferente: ‘SBT Manhã’,’ Bom Dia & Cia.’, ‘Sessão Dorama’ e ‘Domingo Animado’ já não estão no ar – restam apenas ‘Eita Lucas!’, ‘SBT Repórter’ e o jornal’ Alô Você’ (mas sem Luiz Bacci).

Cortes na Jovem Pan

PATRÍCIA COSTA - Divulgação/Jovem Pan

A Jovem Pan voltou a promover cortes significativos em sua equipe. Além de uma executiva, o canal de notícias dirigido por Carlos Aros decidiu demitir a apresentadora Patrícia Costa (foto), contratada em maio de 2024. A emissora, que não vive um bom momento em audiência, quer fazer uma série de mudanças já nas próximas semanas, com alterações significativas em sua grade de programação.



Festa na Band

APITO FINAL - Reprodução/Band

Foi por apenas um minuto, mas foi um minuto comemorado como uma final de campeonato: a Band está em festa pela primeira vitória do ‘Apito Final’, de Craque Neto, contra Galvão Bueno no SBT. O veterano, que não deixou saudades em sua antiga emissora, perdeu 33% de seu público em apenas uma semana e jogou um balde de água fria nos executivos da rede, que já não tem tanta certeza da capacidade do locutor em atrair público para os jogos da Copa do Mundo que o canal exibirá.

É POP OU FLOP?

É pop... a mudança de horário do ‘SBT Brasil’ para às 19h30. Colocar o jornal de Cesar Filho no ar antes do término dos noticiosos locais da Globo foi uma das poucas ideias inteligentes da emissora nos últimos anos. Se a rede tiver paciência, ele poderá crescer nesta faixa horária.



É flop... a ausência de divulgação da estreia de Cariúcha na RedeTV. A Garota da Laje começará a dar expediente no ‘Superpop' em duas semanas e ainda não há nenhum material publicitário sendo exibido pela emissora. A única divulgação, pasmem, está sendo feita pela imprensa especializada.