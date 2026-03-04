Carioca - Divulgação/Jovem Pan

Publicado 04/03/2026 00:00

Em queda livre entre os canais de notícias, tendo sido superada pela CNN Brasil mais uma vez em fevereiro, a Jovem Pan quer tentar ser mais jovem e menos ‘news’. A emissora passará a investir cada vez mais em conteúdos leves e de entretenimento, escanteando a sua programação jornalística. Nos próximos dias, o humorista Carioca (já confirmado como nova contratação da rede) será anunciado como apresentador de um talk show no horário nobre, que atualmente é ocupado apenas por telejornais e programas de análise política.

Rebelião na TV mais feliz

Os fãs do SBT estão em pé de guerra com a emissora. Inconformados com os executivos da rede terem optado pela manutenção de um jornal policial no final de tarde, parte da torcida do canal foi ao X para manifestar a sua indignação. A tag ‘fora Aqui Agora’ chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do país na rede social na noite de segunda-feira (2). O protesto, porém, não deve ter efeito prático na cúpula do canal, que prefere ter conteúdos nacionais na programação.

Geraldo na Gazeta

Depois de uma passagem relâmpago pelo SBT, em que apresentou o ‘Aqui Agora’, Geraldo Luís negocia seu retorno à televisão. A Canal D apurou que o jornalista está conversando com a TV Gazeta de São Paulo para comandar um programa aos finais de semana. Enquanto isso, ele continua se dedicando exclusivamente ao seu canal no YouTube, que passou a contar com um talk show.



CNN Brasil em alta

O conflito no Oriente Médio rendeu uma performance histórica para a CNN Brasil: no último final de semana, 2,6 milhões de telespectadores passaram pelo canal de notícias - levando em consideração apenas a audiência televisiva. No YouTube, a rede emplacou 17,4 milhões de visualizações, se reafirmando como o player do gênero com melhor desempenho na plataforma.

É POP OU FLOP?

É pop... a decisão do SBT em ampliar o espaço do jornal ‘Primeiro Impacto’, que passará a ser exibido até 11h30 da manhã. Em meio ao mar de decisões equivocadas da rede, a emissora ao menos acerta em ampliar a duração de um dos seus poucos produtos ainda competitivos contra a Record.



É flop... a insistência da Globo em abrir espaço na sua programação para um longo comercial do retorno da Fórmula 1. O boletim ‘Show da Velocidade’ já foi exibido em todos os horários possíveis ao longo das últimas semanas. Até o telespectador mais desatento já decorou o conteúdo.