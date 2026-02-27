FERNANDO ROCHA - Reprodução/Jovem Pan

FERNANDO ROCHAReprodução/Jovem Pan

Publicado 27/02/2026 00:00

O clima nos bastidores da Jovem Pan é de completo terror. A TV dirigida por Carlos Aros caminha para terminar o mês de fevereiro mais uma vez em terceiro lugar, atrás da CNN Brasil, confirmando o fim de um ciclo de anos como vice-líder dos canais de notícias. Internamente, segundo apurou a Canal D, a expectativa é de mudanças na programação em breve, afetando até apresentadores recém-contratados, como Fernando Rocha (foto). Os acionistas do conglomerado não estão satisfeitos com os resultados atuais e, de acordo com fontes da coluna, já estariam cientes até mesmo de casos de assédio moral provocados pelos resultados cada vez piores da emissora.

Martelo batido

A estreia do ‘Se Liga, Brasil’ provocará mudanças na programação do SBT. O jornal SBT Notícias, que é transmitido simultaneamente no canal de notícias da emissora, ficará restrito ao SBT News entre 4h45 e 6h da manhã de segunda a sexta-feira. O novo telejornal, comandado por Thiago Gardinali, ocupará quase quatro horas da grade diária da rede e, aos sábados, será exibido no horário do almoço, das 11h às 14h45. A mais nova contratação da emissora, por sinal, visitará vários programas para divulgar o noticioso – ele já gravou uma edição do Jogo das 3 Pistas, do ‘Programa Silvio Santos’.

Nova fase, ideias antigas

GLÓRIA VANIQUE - Divulgação/TV Gazeta

GLÓRIA VANIQUEDivulgação/TV Gazeta

A TV Gazeta de São Paulo iniciará oficialmente a sua nova fase na próxima segunda (2). Além das novidades já conhecidas, ela voltará com o programa ‘Fofoca Aí’, extinto há quatro anos, na faixa das 14h, já que Glória Vanique (foto) não simpatiza com a editoria de celebridades. O ‘Mulheres’, por sua vez, ganhará uma versão de baixo orçamento do ‘Saia Justa’, com famosas debatendo sobre trivialidades da vida feminina. Aos domingos, às 13h, a emissora transmitirá as corridas da TCR South America.



Fim da linha

VALOR DA VIDA - Divulgação/TVI

VALOR DA VIDADivulgação/TVI

Nas manhãs da Band desde junho do ano passado, ‘Valor da Vida’ chegará ao fim na manhã de hoje (27) de forma melancólica. O folhetim, que nunca empolgou no quesito audiência, foi retalhado nas últimas semanas. A partir de segunda (2), a faixa das 7h às 8h será ocupada pela Igreja Universal.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela 'Três Graças'. Depois de um início barrigudo, com a história andando em círculos, Aguinaldo Silva finalmente acertou a mão e voltou a entregar um bom texto, com reviravoltas e ousadia. Os resultados crescentes de audiência são mais do que merecidos.



É flop... o Paredão falso organizado pela produção do ‘BBB 26’ para a próxima semana. Com os rumos do jogo cada vez mais escancarados até mesmo para os participantes, é difícil acreditar que a dinâmica poderá trazer algum resultado positivo para o reality show.