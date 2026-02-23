SBT - Divulgação/SBT

Publicado 23/02/2026 00:00

Aperte os cintos, leitor: finalmente chegou o dia do SBT definir a sua nova grade de programação. A emissora fará uma reunião às 11h desta segunda-feira (23) para afinar os últimos detalhes das mudanças que serão implementadas em duas fases, nos dias 2 e 9 de março. Praticamente tudo já foi decidido, com o martelo ainda não batido apenas para temas triviais, como escolha de novas novelas, alinhamento de horários para montar estratégias contra concorrentes e mudanças consideráveis na entrada e saída das faixas cedidas para as afiliadas exibirem conteúdos regionais.



O que vem por aí?

A Canal D apurou que as principais mudanças estão concentradas na faixa da manhã, com a estreia de um novo telejornal, e nos finais de tarde. Até aqui, há a definição de que o ‘Aqui Agora’ sairá de cena e dará espaço para novelas – serão três entre 17h e 20h30, com a última delas, entre 19h15 e 20h30, apenas para cidades sem programação local. O ‘SBT Brasil’, atualmente às 19h45, migrará para 20h30. O ‘Programa do Ratinho’ entrará no ar mais cedo, às 21h30, seguido pela faixa rotativa de programas do canal, anunciada para 22h30, mas que na prática entrará no ar pouco antes das 23h.



Com a bola toda

DUDU CAMARGO - Reprodução/Record

Aprovado pela diretoria da Record e credenciado por seu bom desempenho de audiência no sábado (21), Dudu Camargo terá mais uma aventura na emissora. Ele assumirá nos próximos dias o comando do ‘Balanço Geral’ de São Paulo, no horário do almoço, substituindo Eleandro Passaia, que se ausentará temporariamente – a expectativa é que o terceiro filho do apresentador venha ao mundo na quarta-feira (25), fazendo com que ele se ausente do noticioso até o início de março.







Preocupação na Globo

TADEU BBB - Reprodução/TV Globo

TADEU BBBReprodução/TV Globo

O desempenho comercial abaixo das expectativas do ‘BBB’ está tirando o sono da diretoria da Globo, que se habituou a vender todos os espaços possíveis e imagináveis em seus realities. Desta vez, a rede sequer conseguiu interessados em patrocinar todas as provas do ‘Big Brother’, tendo que recorrer para dinâmicas caseiras. Nos bastidores, há o temor de que a próxima temporada do ‘Estrela da Casa’ seja deficitária, já que o mercado não se interessou nem pelo carro-chefe da emissora.

É POP OU FLOP?

É pop... o retorno do ‘Pesadelo na Cozinha’. Já disponível na HBO Max e com episódios nas noites de terça da Band, o programa de Erick Jacquin retomou o alto nível de seus primeiros anos. A nova temporada está muito menos forçada e roteirizada, indicando que o ciclo de 2025 foi fora da curva.



É flop... a novela ‘Coração Acelerado’, da Globo. O roteiro do folhetim é extremamente fraco, com a mesma profundidade das novelinhas que tem feito sucesso no Kwai e no TikTok. A história é muito ruim para uma TV aberta – principalmente para uma emissora que se gaba de ter alta qualidade.