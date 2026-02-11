Globo - Reprodução

Publicado 11/02/2026 00:00

A Globo decidiu aumentar a fiscalização do jornalismo de suas afiliadas. Temendo um aumento nas queixas de políticos locais durante o ano eleitoral, a rede decidiu acompanhar de perto a situação de parceiras vistas como potencialmente problemáticas, como a RPC, do Paraná (que recentemente foi vendida por R$ 300 milhões) e a TV Mirante, do Maranhão, que pertence ao clã Sarney. Todas as retransmissoras da rede já foram alertadas de que os princípios editoriais devem ser seguidos à risca e que eventuais violações podem provocar até mesmo com a desafiliação, como já aconteceu com a TV Gazeta de Alagoas e a TV Fronteira, de Presidente Prudente.

Band quer mudar suas manhãs

Um dos primeiros focos da Band para o período pós-Carnaval é reformular a sua programação matinal. O crescimento de audiência do ‘Bora Brasil’ nas últimas semanas servirá de molde para a criação de um novo programa matinal, que ocupará boa parte do espaço do telejornal. Além de mirar uma audiência fixa de 1 ponto, o canal quer melhorar o seu faturamento na faixa – como o ‘Bora Brasil’ é um jornal, há dificuldades para comercializar ações de merchandising testemunhal no horário.



Tá tudo liberado

Em uma tentativa de dinamizar seus programas e de atrair novos convidados para as suas atrações, em especial o novo ‘Superpop’, a RedeTV! decidiu acabar com a sua lista de personalidades vetadas na emissora. A iniciativa, que era uma ordem de Marcelo de Carvalho, foi completamente abolida, e as produções já foram orientadas de que não há mais nenhuma restrição neste sentido.



Britto Jr. no SBT

As negociações de Britto Jr. com o SBT caminham para ter um final feliz. Fora da televisão desde que foi dispensado da Record, o jornalista deverá ser o rosto de um novo produto que a TV terá nos finais de tarde, substituindo ‘Coração Indomável’ e do ‘Aqui Agora’. A novidade, porém, não será produzida pelo jornalismo – será uma atração do entretenimento, assim como a primeira fase do ‘Tá na Hora’.



É POP OU FLOP?

É pop... o ‘Comédia SBT’. Depois de uma estreia enfadonha e absurdamente sem graça, a atração teve coragem de peitar parte dos executivos da rede, expondo um e-mail sem noção com vetos que a assessoria de imprensa queria impor aos humoristas, que tem carta branca de Daniela Beyruti.



É flop... a atual fase do ‘Mulheres’, da TV Gazeta. Enquanto Glória Vanique não estreia, a atração está indo ao ar com um elenco composto majoritariamente (e não raramente, totalmente) por homens. A audiência, que caiu bastante, comprova que o público não comprou a ideia.