Daniela Beyrute - Reprodução/SBT

Daniela BeyruteReprodução/SBT

Publicado 06/02/2026 00:00

Incapaz de tomar decisões sozinha, Daniela Beyruti voltou a entregar o comando do SBT para os usuários das redes sociais. Desta vez, a herdeira de Silvio Santos (1930-2024) criou uma enquete pedindo para o público escolher se o ‘Casos de Família’ deve seguir na grade diária ou se deve migrar para os sábados, em esquema de maratona. A empresária, que continua cercada por profissionais de qualidade duvidosa, esquece que as tais enquetes são constantemente sabotadas pelas TVs rivais: como esquecer de quando uma delas trocou ‘Sobrenatura’l por ‘Gossip Girl’ no horário nobre?

Telão da discórdia

Quer deixar os executivos da RedeTV! tristes? Basta falar do super telão adquirido pela emissora e que, por conta da falta de um software básico, virou um grande elefante branco. O canal, que queria alugar o local para produtoras e plataformas de streaming, não quer investir na compra do programa necessário para o paredão funcionar, mas ainda quer fazer dinheiro com ele. As produções do canal, inclusive, já foram orientadas a exaltar a qualidade técnica da nova aquisição sempre que possível.

Inflando o mercado

Silvio Santos - Divulgação/SBT

Silvio SantosDivulgação/SBT

Os canais de notícias não estão nada felizes com a postura do SBT News. Nos últimos anos, foi feito um acordo de cavalheiros entre os players do gênero, em que as redes não fariam propostas financeiramente obscenas para profissionais das rivais. A emissora do Grupo Silvio Santos, no entanto, está assediando jornalistas de concorrentes com propostas muito acima dos valores da atual realidade do mercado – e ninguém consegue apostar como ela conseguirá fazer a conta fechar.



Nada se cria...

MESTRES DA AIR FRYER - Divulgação/Band

MESTRES DA AIR FRYERDivulgação/Band

A Band não ficou feliz com a notícia de que a Globo lançará um reality de air fryers como quadro do ‘Mais Você’. A novidade, antecipada pela Canal D com exclusividade, ligou a sirene do jurídico da emissora, que está de sobreaviso para achar semelhanças da novidade com o ‘Mestres da Air Fryer’, transmitido pela rede em 2024 e 2025. Ao menos na premissa, ambas as ideias são muito parecidas.



É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura feita pelo ‘Melhor da Tarde’, da Band, sobre a morte do cão Orelha. Com imagens exclusivas quase que diariamente, o programa de Leo Dias conseguiu desbancar o ‘Fofocalizando’ durante 8 minutos nesta quinta (5). Um feito e tanto para uma atração que correu risco de sair do ar.



É flop... o ‘Hoje em Dia’, da Record. Sofrendo (em São Paulo) com a concorrência do ‘Primeiro Impacto’, a revista eletrônica passou a investir ainda mais em sangue e temas factuais. Na edição de ontem, uma das apresentadoras foi mandada para a rua como se isso fosse algo inovador na TV.