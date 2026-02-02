Ana Maria Braga - Reprodução/TV Globo

Publicado 02/02/2026 00:00

O ‘Mais Você’ contará com um novo reality. Ainda neste ano, o matinal da Globo terá uma competição que girará em torno de achar o melhor cozinheiro de receitas de air fryers. O canal iniciou a comercialização das cotas publicitárias da novidade nesta semana. Segundo apurou a Canal D, a novidade deverá estrear no 2º semestre e terá, em sua primeira temporada, seis episódios, com exibição nas edições de sexta do matinal. Ana Maria Braga, obviamente, será a apresentadora, ao lado de três jurados (um chef especializado, um indicado pelo patrocinador e um artista da Globo).

De olho na concorrência

A Record acompanha atentamente as movimentações do SBT. Se tudo se desenhar como apontam os bastidores, com o jornal ‘Alô Você’ sendo drasticamente reduzido - ou até mesmo cancelado - para dar espaço a um programa feminino e uma atração esportiva, há uma probabilidade considerável de a rede cortar a hora adicional do ‘Balanço Geral’, que começa uma hora mais cedo (às 10h50) para São Paulo. A equipe do jornalístico está se queixando, cada vez mais, de cansaço e de dificuldade para preencher quase cinco horas de material de segunda a sexta-feira.

Substituto previsível

Madrugada Animada - Reprodução/RedeTV!

A RedeTV! nem se esforçou para encontrar um substituto para o ‘Companhia Certa’, talk show que Ronnie Von comandava no fim de noite da emissora. Com a saída do apresentador, que se recusou a trabalhar com profissionais desconhecidos, o canal decidiu dar mais tempo para o programa ‘Madrugada Animada’, que compila pegadinhas das atrações de João Kleber. Além disso, nas segundas e quartas, o ‘Leitura Dinâmica’ foi antecipado para meia-noite em ponto.





Área Restrita (mesmo)

Aeroporto- área restrita - Reprodução/Discovery

Aeroporto- área restritaReprodução/Discovery

As gravações da nova temporada de ‘Aeroporto – Área Restrita’ geraram uma crise entre a Receita Federal e a Polícia Federal. Incomodada com o destaque do órgão vizinho, a PF proibiu as filmagens nas áreas restritas dos aeroportos de todo o país. A Moonshot, produtora da série da Discovery (e que estará em breve no SBT), tenta reverter o veto na esfera judicial, mas ainda sem sucesso.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase do ‘Jornal da Band’. Adriana Araújo e Eduardo Oinegue lideram o noticioso mais completo do horário nobre das TVs abertas. Com opinião e editorias negligenciadas pelas concorrentes, a dupla conseguiu encerrar o mês de janeiro em terceiro lugar na audiência.



É flop... as edições de sábado do jornal ‘SBT Notícias’. É incompreensível a insistência da emissora em maratonas de telejornais que, quando muito, conseguem dar 1,5 ponto de média no Painel Nacional de Televisão. Chaves, que chegou a ocupar essas faixas horárias, dava muito mais ibope.