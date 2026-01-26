Amilcare Dallevo Júnior - Divulgação/RedeTV!

Publicado 26/01/2026 00:00

A RedeTV! inicia hoje uma das semanas mais decisivas de sua história. O canal planeja anunciar ainda nesta semana todas as mudanças planejadas para o primeiro semestre do ano, além de dar início ao processo de substituição de Datena e Luciana Gimenez – o primeiro caso é mais urgente, já que ele só tem mais 6 dias de expediente pela frente. Até aqui, a emissora só teve uma vitória em suas renegociações com concessionários: um bingo transmitido nas noites de quarta aceitou ser remanejado para a faixa das 15h30 de domingo, que estava ocupada com reprises de A Hora do Zap.



Demorou, mas estreou

Com contrato fechado com a Vivo desde o início do segundo semestre do ano passado, como antecipado pela Canal D, a TV Oeste finalmente estreou. O canal de notícias focado no público conservador está disponível no canal 608 da operadora, inicialmente apenas no aplicativo mobile da empresa. Em 15 dias, a emissora também estará disponível nos decodificadores da Vivo TV.

Fim da linha

Clara Nery, A Voz do RioReprodução/Band

Exibido desde maio de 2024, A Voz do Rio na Band chegou ao fim na sexta (23). O noticioso, que nas últimas semanas vinha sendo comandado por Clara Nery, nunca conseguiu sair da casa decimal no Ibope. O seu espaço será preenchido por versões maiores de Os Donos da Bola e Vem com a Gente.

Não pegou bem

Ana Maria Braga, Mais Você Reprodução/TV Globo

A Globo passou um sabão em todas as suas afiliadas por conta de uma reclamação feita ao vivo no Jornal do Almoço, da RBSTV do Rio Grande do Sul, na sexta-feira. Os dois âncoras do noticioso reclamaram ao vivo dos constantes atrasos no horário de encerramento do Mais Você. O trecho acabou viralizando e causou um alerta da rede para suas parceiras, relembrando que questões deste gênero são resolvidas nos canais internos da emissora, e não com queixas durante telejornais.



É pop... a iniciativa da Record em promover mudanças em seus telejornais. A retomada da parceria de Reinaldo Gottino e Renato Lombardi, agora no Cidade Alerta, é um dos maiores acertos da rede em muito tempo, assim como a escalação de Thiago Gardinali para dividir o Balanço Geral SP com Eleandro Passaia.



É flop... a obsessão do SBT com produtos jornalísticos no fim de tarde. A mais nova ideia genial da emissora é retomar o projeto inicial do Tá na Hora (2024-2025), com reportagens factuais intercaladas por temas leves, mas desta vez tendo Catia Fonseca como âncora principal. Haja coragem, já que a noção e a inteligência passam cada vez mais longe da emissora...