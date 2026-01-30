Cariúcha - Divulgação/Record

Publicado 30/01/2026 00:00

Cariúcha ainda nem estreou no ‘Superpop’, mas já virou a inimiga pública número 1 da equipe da RedeTV!. Medalhões da emissora, como Sonia Abrão, não tem feito questão alguma de disfarçar o descontentamento com a nova colega de trabalho. No chão de fábrica, a indignação é maior: enquanto o canal faz festa com a Garota da Laje, dezenas de profissionais estão sobrecarregados e acumulando funções desde o início do ano, quando a empresa iniciou uma demissão em massa em todos os setores. Até quem sobrou no Superpop está torcendo o nariz para a nova apresentadora...



Estreia definida

Contratado pelo SBT no final do ano passado, Caio Coppolla começará a dar expediente na emissora na próxima semana. Como anunciado pelo canal, ele terá um quadro no Jornal do ‘SBT News’ de segunda a sexta. Aos sábados, o analista político fará participações no ‘SBT Brasil’, em TV aberta.

‘Encontro’ em crise

Ariel Lacobowitz - Reprodução/SBT

O trabalho de Ariel Jacobowitz já está sendo questionado na Globo. O diretor-geral do ‘Encontro’ é apontado como responsável por uma guinada fútil na linha editorial do matinal, abandonando o perfil de hard news e atualidades adotado nas gestões anteriores. Patrícia Poeta, que chegou a cobrir crimes, agora está produzindo conteúdos na semana de moda de Paris. A audiência da atração caiu consideravelmente nos últimos meses, prejudicando também os índices do ‘Mais Você’.

Nova Jovem Pan fracassa

Fernando Rocha - Reprodução/Jovem Pan

As novidades da programação da Jovem Pan fracassaram. Mas dentre todas as mudanças promovidas por Carlos Aros, uma conseguiu se destacar: o novo ‘Morning Show’, agora comandado por Fernando Rocha, simplesmente não pontuou durante toda a sua exibição ontem. Entre 10h e meio-dia, o canal de notícias ficou com 0,00 ponto no Painel Nacional de Televisão.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Carol Lekker como apresentadora convidada do ‘Fofocalizando’, do SBT. Se lapidada pela direção do programa, a modelo pode se tornar uma boa comunicadora. Potencial ela tem – diferentemente de Jaquelline Grohalski, a primeira testada para a vaga.



É flop... as edições do ‘BBB 26’ exibidas nas noites da Globo. O programa virou um imenso infomercial, que prioriza a exibição das marcas relacionadas ao programa, e deixou de exibir vários momentos relevantes para a construção do enredo do reality show.