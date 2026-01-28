Cariúcha - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/01/2026 00:00

A saída de Cariúcha, apesar de não ser uma surpresa propriamente dita, pegou o SBT de calça curta. Os executivos da emissora não imaginavam que ela estivesse negociando com uma rival, tampouco que fosse se demitir da noite para o dia. Porém, como não adianta chorar pelo leite derramado, a rede já está atrás de uma substituta para a ‘Garota da Laje’. A Canal D apurou que o nome de Daniele Brandi (do ‘Aqui Agora’) é visto como um dos mais prováveis. A jornalista já tem sido discretamente testada no entretenimento, com participações frequentes nos principais programas da emissora.

E o ‘Superpop’?

A contratação de Cariúcha ainda está sendo digerida pelos funcionários da RedeTV!. Horas antes da bomba estourar, a emissora havia sinalizado internamente que o programa não continuaria no ar. Simone Garuti, que está tapando buraco como apresentadora, chegou a enviar uma mensagem para amigos dizendo que a atração havia chegado ao fim. Parte da equipe foi, inclusive, dispensada na segunda (26), assim como a totalidade das áreas de cenografia e produção de chamadas do canal.

Oeste na Claro

Augusto NunesReprodução/TV Oeste

A possibilidade de a TV Oeste entrar para o line-up da Claro, maior operadora de TV do país, aumentou consideravelmente. A emissora da Revista Oeste passou a integrar o portfólio de canais da Stenna, que é responsável pela distribuição de outras redes do gênero, como Jovem Pan, Record News, Canal UOL, BM&C e Times Brasil | CNBC. Uma negociação será iniciada já nos próximos dias.





Desfalque na Record

Miguel AndersonReprodução/TV Cidade

Miguel Anderson Costa, apresentador da edição matinal do ‘Balanço Geral Ceará’, está de saída da Record. Ele foi contratado pela RedeTV! para assumir o comando do 'Nordeste do Povo', ocupando a vaga de Katiuzia Rios, que passará a ancorar a versão nacional do jornal a partir de 2 de fevereiro.

É POP OU FLOP?

É pop... a decisão do SBT em não deixar Cariúcha seguir comandando o ‘Fofocalizando’. Mesmo com contrato válido até 26 de fevereiro, não fazia sentido manter uma apresentadora demissionária, com vínculo firmado com uma concorrente, no ar em rede nacional. Uma medida dura, mas acertada.



É flop... a programação de horário nobre da Record. A série ‘Chicago Med’, até então usada para tapar buraco no início das madrugadas, agora está sendo exibida na faixa das 23h. O resultado? Um imenso desastre no Ibope. Até mesmo a Band e a RedeTV! estão tirando uma casquinha do seriado.