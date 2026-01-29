Coração Acelerado - Reprodução/TV Globo

Coração AceleradoReprodução/TV Globo

Publicado 29/01/2026 00:00

O maior problema da Globo na atualidade atende por ‘Coração Acelerado’. Mesmo com uma tímida reação na Grande São Paulo nos últimos dias, a novela das 19h está com resultados assustadores em boa parte do país – e sem nenhum sinal de que conseguirá melhorar seus números. Os capítulos da trama estão sendo retalhados na ilha de edição, em uma movimentação para tentar deixar a história mais dinâmica, e uma campanha de relançamento já está sendo preparada. A reprise do folhetim, na faixa da madrugada, chega a marcar 0 ponto em diversas regiões metropolitanas.

Fim de férias

Fora do ar desde 18 de dezembro, Luiz Bacci já tem data para voltar ao comando do ‘Alô Você’. Contrariando os boatos de que teria decidido deixar o jornalístico, ele reassumirá (se nada mudar) a apresentação do noticioso do SBT de São Paulo na próxima segunda, 2 de fevereiro. Nas últimas semanas, a atração – que completará 1 ano em maio – está sendo conduzida por André Azeredo.

Elefante branco

Cariúcha - Reprodução/Record

CariúchaReprodução/Record

O telão gigante inaugurado pela RedeTV! em novembro será o cenário da nova fase do ‘Superpop’, agora sob o comando de Cariúcha. A emissora, no entanto, não tem capacidade técnica para operar o equipamento. Diferentemente do que acontece nas demais emissoras, que inserem imagens e vídeos em tempo real pelo switcher, o painel do canal só consegue exibir fotos estáticas e animações feitas previamente por um dos poucos computadores não-sucateados da videografia.







Torta de climão

Detetive - Divulgação

DetetiveDivulgação

A responsabilidade jurídica nos impede de citar nomes, mas a Canal D confia que seus leitores são bons detetives. Não se fala em outra coisa nos bastidores de uma TV: uma pessoa recém-contratada dividirá tela diariamente com o ex-cônjuge de seu atual relacionamento. Nos bastidores, muitos apontam que o ex-cônjuge ainda não digeriu bem a separação, tampouco o fato de ter sido trocado por alguém mais novo – há boatos de que a separação foi motivada por um caso extraconjugal.

É POP OU FLOP?

É pop... a campanha promocional do SBT para a Copa do Mundo. A emissora jogou certo ao apelar para o imaginário do público, recorrendo para teorias da conspiração em um institucional que passou a ser exibido nos últimos dias. Muito melhor que o papo chato dos comerciais da Globo.



É flop... a decisão da RedeTV! em dispensar toda a equipe de Ronnie Von e, consequentemente, provocar a saída do apresentador. O 'Companhia Certa' era uma ilha de classe e sofisticação na programação da emissora, tinha bom faturamento e audiência muito competitiva. Vai entender...