Publicado 05/02/2026 00:00

Há uma chance considerável de um dos maiores trunfos prometidos pela Globo para o ‘BBB 26’ não sair do papel. Satisfeita com o atual elenco do reality e com a repercussão do programa nas redes sociais, a emissora cogita cancelar a dinâmica do ‘Laboratório’, que daria ao público a chance de trocar ‘plantas’ por novos participantes. Para a cúpula do programa, a entrada de novos concorrentes serviria para levar informações externas para quem já está confinado – e o atual elenco do programa ainda não conseguiu decifrar como o jogo está sendo visto pela audiência. O martelo será batido ainda nesta semana, segundo apurou a Canal D.

Mais um canal de notícias

Maior afiliado do SBT no país, o Grupo Norte de Comunicação terá um canal de notícias para chamar de seu. A empresa, que faz parte do conglomerado do empresário Sérgio Bringel, anunciou na noite de ontem (4) que lançará nas próximas semanas o ‘NC News’, com sinal aberto em diversas regiões do país, no YouTube e na televisão por assinatura. Será a primeira rede noticiosa que não ficará baseada no eixo Rio-São Paulo, apesar de também focar a cobertura de política e economia.

O último que sair...

As últimas mudanças promovidas pela RedeTV! não agradaram aos afiliados da emissora. Não são poucas as praças que, nas últimas semanas, passaram a se articular para tentar encontrar uma nova rede nacional para se livrar do canal de Amilcare Dallevo Jr. – a TV São Luís, do Maranhão, está em vias de rescindir seu contrato com a rede para fazer um acordo com a Jovem Pan, por exemplo.



Cheque voador

O SBT está enfrentando problemas com o ‘Show do Motor’, arrendatário de parte das manhãs de domingo da emissora. A produtora responsável pela atração não está arcando com o pagamento da cessão de horário nos dias combinados e, frequentemente, atrasa os repasses para a rede, que tem recebido valores de forma semanal, e não mensal, como habitual em contratos do mesmo gênero.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova temporada de’ Operação Fronteira Brasil’, que estreou ontem na HBO Max. A série documental está ficando tão boa quanto ‘Aeroporto – Área Restrita’, sua irmã mais velha no serviço de streaming – e que, por ordem da Polícia, está temporariamente impedida de ter novas gravações.



É flop... o ‘Casos de Família’, do SBT. Mesmo tendo voltado ao ar há menos de 1 ano, o programa já está enfadonho e repetitivo outra vez. Não é raro que a emissora tenha que apelar para os mesmos figurantes com histórias completamente diferentes, insultando a inteligência do público.