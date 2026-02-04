Logo Jovem Pan - Divulgação/Jovem Pan

Logo Jovem PanDivulgação/Jovem Pan

Publicado 04/02/2026 00:00

A conta das últimas contratações chegou na Jovem Pan. Depois de tirar apresentadores de outras emissoras, o canal promoveu uma série de cortes em seu departamento operacional na última segunda-feira (2). As demissões causaram espanto, já que a rede abriu mão de profissionais essenciais para a área técnica, que tende a ter uma demanda maior de trabalho nas próximas semanas, pois ela planeja aumentar ainda mais o seu espaço de programação ao vivo. Inclusive, há rumores de que os cortes não vão parar por aí. Mas isso é assunto pra Canal D de outro dia.

Mudanças no ‘Altas Horas’

Programa de auditório mais visto do país em diversas semanas, o ‘Altas Horas’ ganhará novidades nos próximos meses. Dois novos quadros já estão confirmados: ‘Minha Primeira Vez’, que mostrará artistas fazendo algo inédito diante das câmeras, e ‘Banda dos Sonhos’, que promoverá a fusão de diversas bandas já existentes, provocando uma experiência única aos artistas e ao público. Além deles, o programa contará também com versões repaginadas de ‘O Produtor’ e ‘Com Quem Pareço?’.

Alô, é do RH?

ANDRÉ AZEREDO - Reprodução/SBT

ANDRÉ AZEREDOReprodução/SBT

O ‘Alô Você’ não deverá sobreviver ao primeiro trimestre. Agora sob o comando de André Azeredo, o jornalístico do SBT está apenas cumprindo tabela. Ele deve ser substituído por novos projetos com maior potencial financeiro, como um programa feminino e um debate futebolístico. Apenas uma pequena parte da faixa do noticioso, das 11h às 14h, seguirá sendo ocupada por um telejornal.







‘Show do Milhão’

PATRÍCIA ABRAVANEL - Divulgação/SBT

PATRÍCIA ABRAVANELDivulgação/SBT

Carrasco do ‘Fantástico’ e do ‘Estrela da Casa’, o game show do SBT terá três temporadas em 2026. Depois de ter tido o seu ano com maior público desde 2021, a atração contará com um ciclo de 13 episódios com anônimos, com exibição entre os dias 19 de abril e 12 de julho. Depois, será a vez dos famosos disputarem o prêmio em duas temporadas com 4 episódios cada: a primeira estreará em 19 de julho e irá até 9 de agosto, enquanto a segunda será entre 29 de novembro e 20 de dezembro.

É POP OU FLOP?

É pop... a volta do TV Fama para as quartas-feiras. Depois de um ano negligenciado, com constantes cancelamentos para a exibição de bingos e de jogos de futebol, ele volta a ter o papel de destaque que sempre mereceu. Ele é, gostem ou não, uma das maiores grifes do entretenimento nacional.



É flop... o programa ‘Comédia SBT’. A atração é tão ruim, mas tão ruim, que teve o seu pico de audiência durante uma reapresentação de ‘Escolinha do Golias’, estrategicamente posicionada em uma migração da Globo. O ibope caiu vertiginosamente assim que os conteúdos novos foram ao ar.