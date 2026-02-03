Encontro - Reprodução/TV Globo

Publicado 03/02/2026 00:00

O ‘Encontro com Patrícia Poeta’ passará por uma reformulação nas próximas semanas. Com audiência abaixo das expectativas, o matinal da Globo ganhará o reforço de pelo menos seis novos quadros, criados com o objetivo de aproximar a atração do telespectador. Em um deles, chamado ‘Você no Sofá’, a apresentadora comandará o matinal de diversos bairros de São Paulo para contar histórias de anônimos, focando em ‘risadas, emoção e superação’ – o quadro será mensal. Nas sextas, a revista eletrônica estreará ‘Gente Boa’, com notícias que vão trazer esperança ao público.

Bia do Brás ganha mais espaço

A ex-BBB também terá um novo quadro para chamar de seu: ‘Vai, Danada!’, com exibição mensal, terá a influenciadora ajudando pequenos negócios que estão em apuros. Também mensalmente, irão ao ar ‘Pequenas Empresas Grandes Encontros’(um crossover com o PEGN, exibido nas manhãs de sábado) e ‘Encontro em Família’, em que artistas serão surpreendidos ao vivo por parentes próximos. Quinzenalmente, o matinal ainda terá um quadro de defesa do consumidor, pensado para ocupar a lacuna que Celso Russomanno tende a deixar por conta da legislação eleitoral.



Copa do Mundo no SBT

Galvão e Tiago - Divulgação/SBT

O SBT terá um programa diário de esportes durante a Copa do Mundo. A atração, que será exibida entre os dias 11 de junho e 19 de julho, irá ao ar no fim da noite e será exibido simultaneamente pela emissora e pelo canal N Sports, na televisão por assinatura. Galvão Bueno e Tiago Leifert vão participar do formato, que promete misturar informação e entretenimento, alternadamente.



Ponto final

Ronnie Von - Reprodução/RedeTV!

Ronnie Von não quer continuar na televisão. Traumatizado pela forma ruidosa com qual a sua parceria com a RedeTV! terminou, o apresentador tem dito para amigos próximos que encerrou sua trajetória televisiva e que irá se mudar para o interior. A Gazeta, diferentemente do que chegou a ser ventilado por aí, não fez (e nem fará) nenhuma proposta ao veterano.

É POP OU FLOP?

É pop... as mudanças feitas pela Record no ‘Domingo Espetacular’. As chegadas de Dudu Camargo e João Augusto Liberato, aliadas aos novos episódios do ‘50 por 1’, deram um novo fôlego ao dominical e serviram de contraponto para a seriedade de Roberto Cabrini.



É flop... a escolha de Glória Vanique para apresentar o ‘Mulheres’. A jornalista, que não deu certo na CNN e segue tendo como único trabalho relevante a leitura do Waze no ‘Bom Dia São Paulo’, não tem nada a ver com a proposta da atração. As donas da casa sequer devem se lembrar quem ela é.