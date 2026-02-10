Boninho- Casa do Patrão - Reprodução/Record

Publicado 10/02/2026 00:00

A controversa temporada do ‘BBB’ está fazendo a alegria da Record. Conseguindo disputar a vice-liderança na faixa do reality, algo raríssimo nos últimos anos, a emissora acredita que a ‘Casa do Patrão’ terá potencial para fazer um estrago na concorrência no quesito audiência. A previsibilidade no desfecho do ‘Big Brother’ é vista como um trunfo para a emissora, que planeja vender o seu novo produto como um reality imprevisível e realmente inovador. Comercialmente, segundo apurou a Canal D, o primeiro projeto autoral de Boninho, desde a saída da Globo, também está indo bem.

Globo volta atrás com sabatinas

Durou menos de uma semana a ideia da Globo de cancelar a novela das 21h para exibir sabatinas com os candidatos da eleição presidencial. As entrevistas ainda vão ser um programa independente na programação, mas vão ocupar parte do espaço do Jornal Nacional, e não do folhetim que estará no ar – ‘Quem Ama Cuida’, de Walcyr Carrasco. A assessoria de imprensa da emissora passou todo o dia de ontem (9) correndo para apagar os rastros da ideia abortada dos veículos especializados.

O retorno de Vildomar

Vildomar Batista - Divulgação/Record

Figura folclórica da TV no início do século e responsável pela fase de maior sucesso do ‘Hoje em Dia’, Vildomar Batista está negociando com o SBT. Fora do mercado desde que foi demitido da Band, em 2020, ele é cotado para assinar a direção-geral de uma das atrações que a rede planeja lançar em março. Alguns, mais empolgados, dizem que a negociação é para assumir a área de programação.





Novidade na Band

Sandra Redivo - Reprodução/Instagram

A repórter Sandra Redivo será a primeira mulher a apresentar a edição nacional do ‘Brasil Urgente’. Os executivos da emissora aprovaram os pilotos gravados pela jornalista, que estreará no comando do jornalístico em 28 de fevereiro, cobrindo a folga de Joel Datena. Até então, apenas Felipe Garraffa e Lucas Martins se revezavam nas férias e ausências do âncora titular.

É POP OU FLOP?

É pop... o SBT News, que completará dois meses no ar no domingo (15). Já é possível afirmar que a emissora, apesar de toda a precariedade histórica de seu jornalismo, conseguiu montar em uma operação relevante e com um time, em sua grande maioria, competente. Ainda existem ajustes a serem feitos, mas o futuro parece ser promissor.



É flop... o desespero da Globo para tentar evitar a derrota do ‘Fantástico’ para a Record no domingo (8). Para esticar o jornalístico e minimizar a vantagem da rival, o programa chegou a exibir uma matéria anunciando um livro ‘que havia acabado de chegar ao Brasil’ – e que, na verdade, foi lançado em novembro.