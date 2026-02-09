Christina Rocha - Divulgação/SBT

Publicado 09/02/2026 00:00

Os funcionários da autoproclamada TV mais feliz do Brasil estão cada vez mais infelizes. A vítima da vez do SBT é Christina Rocha, que ainda não engoliu que o ‘Casos de Família’ deixou a programação diária da emissora sem aviso prévio – o programa ficará fora do ar por duas semanas e voltará no dia 21, um sábado, agora como uma atração semanal. Nas redes sociais, ela soltou os cachorros na diretoria do canal, dizendo publicamente que não estava feliz com a novidade, que impacta diretamente em seu salário, já que ela ganha comissão por ações de merchandising. A Canal D apurou que muitos, inclusive, apostam que é uma questão de tempo para que ela peça demissão.

Tapando o sol com a peneira

Depois de ter tido dificuldades para vender o ‘BBB’ neste ano (boa parte das cotas foram para uma mesma empresa, que controla uma varejista e um banco digital), a Globo decidiu investir nas redes sociais para turbinar os números do programa, que caminha para o pior ibope da história na TV aberta. Sem ter bons índices de ibope para vender, a emissora se gabará do alcance recorde no X (o antigo Twitter), em que sua página oficial foi totalmente transformada – não é raro ver publicações que até objetificam sexualmente participantes do programa, algo até então impensável.

‘Hoje em Dia’ na mira

Hoje em DiaReprodução/Record

A Record está preocupada com o ibope do ‘Hoje em Dia’. Apesar de ser vice-líder com folga em todo o país, ele perdeu fôlego na Grande SP, em que já perde para o SBT frequentemente. Na última sexta (6), em uma movimentação para evitar que a atração fechasse em terceiro lugar na média semanal pela 1ª vez em 3 anos, a revista eletrônica teve o seu horário alterado sem aviso prévio ao público.



Testando...

João KleberReprodução/RedeTV!

Em meio aos rumores de que Sonia Abrão está alinhando os últimos detalhes de sua transferência para o SBT, a RedeTV! decidiu usar o período de Carnaval para testar um possível substituto para o ‘A Tarde é Sua’. Entre os dias 13 e 17, o horário do ‘TV Fama’ (que tem o mesmo perfil de público da veterana) será ocupado pela nova atração ‘Caiu na Pegadinha’, que terá o comando de João Kleber.

É POP OU FLOP?

É pop... a transmissão das Olimpíadas de Inverno na Globo. Apesar do baixíssimo potencial de audiência, é uma iniciativa louvável. O esporte ao vivo é um caminho sem volta na televisão aberta, e isso ajuda a consolidar a imagem do canal como uma TV interessada em todas as modalidades.



É flop... a ideia de Daniela Beyruti de acabar com todas as sessões de filmes do SBT. Abrindo a carteira apenas para futilidades e não para produtos estratégicos, a executiva decidiu exterminar um dos maiores marcos da emissora – Silvio Santos sempre fez questão de investir em grandes títulos.