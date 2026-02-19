Dona Beja - Reprodução/HBO Max

A Band não poupará esforços para transformar ‘Dona Beja’ em um fenômeno de audiência (dentro da realidade da emissora, evidentemente). O canal acredita que a boa fase do Jornal da Band, que se firmou no terceiro lugar no ibope, pode contribuir para que o folhetim tenha números ainda melhores que os obtidos por ‘Cruel Istambul’ – que já consegue empatar com o SBT em várias ocasiões. Para os executivos da rede, o fato de a história já ser conhecida por uma parcela dos telespectadores pode tornar o produto mais atrativo, diferentemente do que aconteceu com ‘Beleza Fatal’, que era uma história praticamente nova, além de vista como muito nichada para uma televisão generalista.

SBT muda de ideia

O SBT suspendeu indefinidamente as negociações com Britto Jr. e Catia Fonseca, que estavam cotados para comandar programas nas tardes e nas manhãs da emissora, respectivamente. A rede decidiu, ao menos por enquanto, concentrar seus investimentos em atrações que já existem e que precisam ser incrementadas. Em uma reunião na última quinta-feira (12), a cúpula da emissora chegou à conclusão de que os dois novos projetos até poderiam atrair anunciantes, mas dificilmente conseguiriam fechar no azul, tal qual aconteceu com o extinto ‘Chega Mais’, de 2024.

Virginia na Globo

Virginia Fonseca - Reprodução/TV Globo

Mesmo com o departamento de inteligência de mercado apontando uma rejeição de parte dos anunciantes ao nome de Virginia Fonseca, a Globo não irá recuar da contratação da influenciadora. Faltam apenas algumas questões burocráticas, como o fim oficial de seu programa no SBT, para que a namorada de Vini Jr. seja anunciada como novo reforço do elenco do ‘Domingão com Huck’ – em um primeiro momento, ela deverá integrar o time da atração apenas durante a Copa do Mundo.

Domingos da Record

Boom - Divulgação/Record

A Record ainda não bateu o martelo sobre a nova configuração de sua programação dominical. Até aqui, a única certeza é que Tom Cavalcante terá uma jornada dupla a partir do próximo dia 8, com o inédito ‘Boom!’ às 14h, seguido pelo ‘Acerte ou Caia!’, que seguirá em seu horário habitual. Uma ala do canal defende que a sessão de filmes ‘Cine Maior’ continue no ar, mas mais cedo, por volta do meio-dia, encurtando o espaço atualmente ocupado pela série ‘Todo Mundo Odeia o Chris’.

É POP OU FLOP?

É pop... o ‘Band Folia’. Muito além de índices de audiência, a marca se firmou como uma referência de Carnaval de qualidade não apenas em Salvador, em que a emissora já tem décadas de tradição, mas também no Rio de Janeiro, com a cobertura dos desfiles da Série Ouro.



É flop... a edição de 2026 do ‘SBT Folia’. A total falta de carisma de Gabriel Cartolano e Thayse Teixeira colaborou (e muito) para o fracasso do programa, que zerou a audiência da emissora em diversas regiões. Foi, de longe, o pior Carnaval dentre todas as redes que investiram na cobertura.