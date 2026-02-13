LUCIANA GIMENEZ - Divulgação/RedeTV!

O martelo só será batido depois do Carnaval, mas já há a certeza de que Luciana Gimenez se interessou mais pela proposta da Band. Diferentemente do SBT, que planejava usar a apresentadora em formatos prontos e já apresentados por terceiros, a emissora ofereceu um programa autoral para a modelo, nos mesmos moldes do ‘Superpop’. Além disso, segundo apurou a Canal D, a proposta financeira também foi mais vantajosa que a da concorrente. O único problema, conste-se, é que a eventual contratação de Luciana sepultará a ideia da rede de ter duas novelas em seu horário nobre.

Lave-me, por favor

A contenção de gastos instituída pela RedeTV! ganhou um novo capítulo. Os profissionais escalados para a cobertura do ‘Bastidores do Carnaval’ terão que dar expediente com um uniforme personalizado da emissora, assim como já acontecia em outros anos. A novidade é que a farda não será mais dada aos colaboradores, e sim emprestada. Os funcionários precisarão devolver o uniforme, higienizado e passado, assim que voltarem aos seus postos habituais de trabalho. O canal sinalizou que planeja reutilizar os trajes em outros eventos da emissora ao longo do ano.



Organograma da discórdia

O SBT finalmente anunciou as mudanças em sua diretoria. O problema é que todas elas causaram uma imensa bagunça nos bastidores da rede. Diversos funcionários simplesmente não sabem mais a quem se reportar, já que o organograma enviado para os colaboradores tem mais ramificações do que o mapa das linhas de metrô de São Paulo – um mesmo diretor, por exemplo, presta contas para quatro executivos simultaneamente. O comentário interno é que isso não parece ser nada eficiente.





Novela estatal

A TV Brasil definiu qual será a sua primeira novela nacional. O folhetim ‘Vambora’, idealizado pela produtora Kromaki, foi o escolhido pela emissora, que fará um aporte de R$ 15 milhões para a sua produção. A história gira em torno de uma advogada que descobre o envolvimento de seus pais com o tráfico humano. "Esse é um marco imenso para a TV pública brasileira", comemorou André Basbaum, atual presidente da EBC. A trama, ainda sem data de estreia, terá cerca de 30 capítulos.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Janaína Nunes no ‘Melhor da Tarde’, da Band. É histórico ter uma mulher negra com tanto espaço em uma atração vespertina. A jornalista está, merecidamente, ganhando cada vez mais espaço no programa. Ela consegue misturar acidez e seriedade na medida certa.



É flop... o formato que Rodrigo Faro apresentará na TV Globo. Julgando apenas pela explicação dada para as agências de publicidade, trata-se de uma espécie de ‘Sentindo na Pele’ (célebre pelas mãos de Gugu Liberato) modernizado. Mais do mesmo, com o agravante de ser um conteúdo publicitário.



A Canal D faz uma pausa durante a folia e volta a ser publicada na edição de quinta-feira (19) de O DIA. Até a volta! Enquanto isso, aproveite com moderação – se beber, não dirija, mas nos convide!