WILLIAM WAACK - Reprodução/CNN Brasil

Publicado 20/02/2026 00:00

A Jovem Pan News perdeu a vice-liderança entre os canais de notícias no ecossistema da televisão por assinatura. Levantamento obtido em primeira mão pela Canal D aponta que o canal de notícias dirigido por Carlos Aros terminou janeiro com apenas 0,03 ponto no Painel Nacional de Televisão, ficando mais perto da BandNews TV (0,02) do que da CNN Brasil (0,05), segunda escolha dos telespectadores do cabo. Mesmo em queda, a GloboNews segue distante das rivais e marcou 0,10 nos 31 dias do primeiro mês do ano, mais que a soma das três concorrentes no mesmo período.



Povo na... cadeia?

A TV Norte, afiliada do SBT em Manaus, está em vias de anunciar a contratação de Lucas Vieira do Nascimento, mais conhecido como Lucas Ferraz, para apresentar o jornal Povo na TV. O comunicador, que atualmente atende pela alcunha de Ferraz do Povo, é um ex-presidiário: ele ficou preso durante três meses, entre 2022 e 2023, por agredir sua então namorada. Em fevereiro de 2024, Ferraz foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto – atualmente, ele está no SBT de Roraima.

Promovido

DUDU CAMARGO - Reprodução/Record

Salvo no caso de uma hecatombe na gravação de seu programa teste, que acontecerá hoje (20), Dudu Camargo estreará como apresentador do ‘Balanço Geral Edição de Sábado’, amanhã. O seu nome já consta nas escalas distribuídas internamente pela Record. Ele será o substituto de Thiago Gardinali, que se demitiu e será anunciado em breve como novo reforço do SBT.

Estratégia

ERICK JACQUIN - Divulgação/Band

ERICK JACQUINDivulgação/Band

A Band poupará suas estreias de disputar público com Três Graças, que tem crescido no Ibope. O ‘Apito Final’ e o ‘Pesadelo na Cozinha' vão entrar no ar assim que a novela da Globo terminar. Antes, entre o Show da Fé e as novidades, a rede terá dois miniprogramas: ‘Resumo da Rodada’, antecipando temas do esportivo de craque Neto, e ‘A Prévia’, com bastidores da atração de Erick Jacquin.

É POP OU FLOP?

É pop... o SBT Brasil, comandado por César Filho. O jornal, que não vive um bom momento de audiência por conta da fase difícil vivida pela rede, não é um produto ruim. Nas redes sociais, César é perseguido por conta de suas supostas opiniões políticas – que nunca foram demonstradas no ar.



É flop... os últimos episódios da segunda temporada de ‘Beast Games’, do Prime Vídeo. O reality, que começou bem, caiu em um limbo com participantes previsíveis e provas requentadas da sua primeira edição. O penúltimo episódio é um verdadeiro teste de paciência para o espectador.