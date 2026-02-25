Fantástico - Divulgação/TV Globo

Publicado 25/02/2026 00:00

A aproximação das finais do Paulistão ligou o alerta máximo da Globo com o ‘Fantástico’. A emissora jamais assumirá publicamente, mas é fato que a equipe da revista eletrônica está sendo pressionada para conseguir conteúdos melhores nas próximas semanas, em que o dominical irá disputar público com jogos decisivos do torneio, que é televisionado em sinal aberto pela Record. A rede entende que as derrotas são praticamente certas, mas quer minimizar o desastre – e o impacto das manchetes negativas sobre o seu principal programa jornalístico na imprensa especializada.

Não sei se vou ou se fico

Lembra do ‘Aqui Agora’? O fracassado jornal policial do SBT ganhou mais uma sobrevida e está garantido, ao menos até o momento do fechamento desta edição, até o final do mês. Além das mudanças dos dias 2 e 9, a emissora promoverá uma terceira rodada de modificações em sua programação em 30 de março, já com o intuito de eventuais correções de rota depois das primeiras alterações. Até lá, se nada mudar (estamos falando do SBT), o noticioso segue firme e forte na grade.

Evaristo não é o patrão

EVARISTO COSTA - Reprodução/Redes Sociais

Depois de uma extensa negociação com a Record e com a Disney, Evaristo Costa declinou da oferta para apresentar a ‘Casa do Patrão’. O jornalista usou suas redes sociais para sinalizar que, apesar de ter ficado feliz com a oferta, não chegou a um denominador comum para assumir a vaga. A Canal D apurou que as duas empresas agora estão em busca de uma mulher para comandar o reality show.







Uma emissora feliz

JORNAL DA BAND - Reprodução/Band

JORNAL DA BANDReprodução/Band

A oficialização de que ‘Presente de Amor’ será exibida às 19h30 a partir da próxima segunda-feira (2) provocou uma imensa festa na Band. Os executivos da emissora seriam capazes de apostar seus próprios empregos no fracasso retumbante da nova programação do horário nobre do SBT. Na análise da emissora, o ‘Jornal da Band’ tende a ganhar ainda mais público sem a concorrência do ‘SBT Brasil’ – o noticioso já foi a terceira escolha em sua faixa horária nas médias de janeiro e fevereiro.

É POP OU FLOP?

É pop... a série ‘O Testamento – O Segredo de Anita Harley’, lançada pelo Globoplay na última segunda-feira (23). É mais uma produção de altíssima qualidade, rica em detalhes inéditos e com uma história digna de novela mexicana, mas envolvendo pessoas e vidas reais.



É flop... a total falta de cuidado do SBT com o seu material publicitário. Ontem (24), durante um intervalo da Champions League, a emissora exibiu uma chamada do Primeiro Impacto com um Papai Noel e uma árvore de Natal. Alguém avisa que nós já estamos chegando no mês de março?