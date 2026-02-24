Gardinali - Divulgação/Record

Publicado 24/02/2026 00:00

Em meio ao vai ou não vai das demais faixas, já há uma definição no SBT: Thiago Gardinali, ex-Record, será o âncora do novo jornal matinal da emissora. O ‘Se Liga, Brasil’ irá ao ar de segunda a sexta-feira, das 4h45 às 8h30, e terá uma edição especial aos sábados, no início da tarde. As primeiras chamadas do jornalístico foram gravadas ontem, fora dos estúdios da rede, e a divulgação da estreia – prevista para o dia 2 de março – deverá começar ainda nesta semana. Com a chegada da novidade, o jornal ‘SBT Manhã’ deixará de fazer parte da programação.



Por falar em mudanças...

Há a possibilidade de que o ‘Alô Você’, em cartaz desde maio do ano passado, encerre o seu ciclo nas próximas semanas. A faixa horária seguirá sendo ocupada por um programa jornalístico, mas uma ala da diretoria da emissora defende que o noticioso ganhe um novo nome e formato para se desassociar totalmente de seus antigos apresentadores – parte da cúpula do SBT defende que o projeto precisa ter identidade própria para ter viabilidade comercial.



Mais uma reprise

AVENIDA BRASIL

‘Avenida Brasil’ voltará ao ar nas tardes da Globo a partir do dia 30 de março. Como forma de aquecer o público para a continuação da trama, que deverá estrear em janeiro de 2027, a emissora escolheu o folhetim para substituir ‘Rainha da Sucata’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. A expectativa é de que a história melhore os índices da faixa horária, que está enfrentando momentos difíceis no ibope – e está prejudicando até a performance de ‘Êta Mundo Melhor!’, que perdeu fôlego nos últimos meses.





Calmaria após o caos

CARIÚCHA

As coisas estão voltando ao normal na RedeTV!. Depois de um início de ano tumultuado, com demissões em massa, cancelamentos de programas e saídas de estrelas, o clima nos bastidores já é bem mais tranquilo. Sem grandes projetos para o ano, o canal concentra as suas expectativas na estreia de Cariúcha no ‘Superpop’, na primeira quinzena de março. Os executivos da rede, por sinal, não disfarçam a torcida por um eventual confronto da nova apresentadora com Luciana Gimenez.

É POP OU FLOP?

É pop... a divulgação que a Record está fazendo do ‘Boom!’, seu novo programa dominical. A emissora ao menos está se esforçando para fazer o formato, que foi um fracasso em sua passagem pelo SBT, parecer minimamente interessante para o telespectador – será uma missão bem difícil.



É flop... o ‘Operação Mesquita’, em cartaz nas madrugadas do SBT. O programa é muito ruim e só está no ar para alimentar o ego gigantesco de seu apresentador, que perde para programas religiosos da Record em boa parte do país. É, de longe, uma das atrações mais desnecessárias da TV aberta.