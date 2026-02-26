Dona Beja - Divulgação/HBO

Dona BejaDivulgação/HBO

Publicado 26/02/2026 00:00

A Band decidiu continuar com apenas uma faixa de novelas em seu horário nobre, às 20h30, e seguirá priorizando produções turcas. Com isso, ‘Dona Beja’ – que já havia sido adquirida pela gestão anterior da emissora – foi transformada em uma série: a trama da HBO Max tem estreia confirmada para a próxima quinta-feira (5), e irá ao ar duas vezes por semana, na faixa das 23h das quintas e sextas-feiras. Oficialmente, a justificativa para o modelo ingrato de transmissão é o teor pesado do folhetim, que tem várias cenas impróprias para menores (nada que não fosse público há meses).

Conflito de interesses?

Em mais uma mudança de marca, a Kantar Ibope Media anunciou que seu novo nome passa a ser Fifty5Blue Ibope. Mas o que realmente chama a atenção é o novo site da medidora de audiências, que conta com um extenso depoimento da Globo em sua página principal, falando sobre como os serviços da empresa colaboraram para o incremento do público do conglomerado. A exposição causou espanto nos canais concorrentes, que apontam um possível conflito de interesses: não seria mais certo citar cases de sucesso em outros países, já que se trata de uma empresa multinacional?

Acabou a paz (de novo)

Jan Rios - Divulgação/RedeTV!

Jan RiosDivulgação/RedeTV!

Lembra que a Canal D noticiou que tudo estava em paz na RedeTV!? Por favor, apague. Aquilo envelheceu mal: a quarta-feira (25) foi marcada por um novo caos na emissora, que retomou o seu processo de demissão em massa. Dentre os novos dispensados, está o jornalista Jan Rios, repórter do ‘TV Fama’ e apresentador do ‘Rapidinhas da Fama’. Ele estava no canal há 7 anos, desde 2019.





Mudanças na GloboNews

Marcelly Setúbal - Reprodução/TV Globo

Marcelly SetúbalReprodução/TV Globo

Há quase quatro anos como âncora dos jornais da madrugada e do início da manhã da GloboNews, Narayanna Borges deixará o posto em março. Ela foi transferida para a reportagem dos noticiosos vespertinos. Para assumir o comando dos telejornais, a emissora escolheu Marcelly Setúbal (foto).

É POP OU FLOP?

É pop... o desempenho da novela ‘Cruel Istambul’, que se aproxima de sua reta final na Band. A trama, que teve um início capenga no quesito audiência, já está em terceiro lugar em diversas praças, como Salvador, Belém, Porto Alegre e Rio de Janeiro – um feito e tanto para a emissora.



É flop... o ‘Fofocalizando’ de ontem (25) passou boa parte de sua exibição dizendo que Virginia Fonseca falaria ao vivo com o programa. Era mentira. O programa apenas exibiu cenas da gravação do último ‘Sabadou’, sem nenhum contato dos integrantes da revista eletrônica com a influenciadora.