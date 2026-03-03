Cariúcha - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/03/2026 00:00

Oficialmente fora do SBT, Cariúcha, finalmente, iniciou os trabalhos da nova fase do ‘Superpop’. Com estreia confirmada para a noite de 1º de abril – e não é mentira, a eterna ‘Garota da Laje’ terá a missão de reestruturar o programa mais clássico da emissora. Apenas o nome da atração será mantido, mas toda a proposta do projeto será reformulada. Nesta semana, ela está gravando reportagens e chamadas em comunidades do Rio de Janeiro. A intenção é fazer um programa popular, dando espaço para as classes CDE, levando a realidade dos telespectadores para o palco.

Nós avisamos (mais uma vez)

A Canal D de 8 de janeiro antecipou que Danilo Gentili estava sem contrato com o SBT desde o início do ano. Ontem (2), as gravações do ‘The Noite’ foram suspensas indefinidamente, até que haja uma definição sobre o futuro do apresentador. Tudo caminha para um final feliz, com uma renovação por pelo menos um ano, mas a rede só voltará a produzir a atração quando um novo vínculo estiver assinado. Até lá, o programa seguirá no ar com reapresentações intercaladas por conteúdos de gaveta, mas sem monólogos e cabeças atualizadas – o formato é gravado quinzenalmente.



Programação misteriosa

Tom CavalcanteDivulgação/Record

A Record está fazendo mistério com a sua nova programação dominical. Nem mesmo as afiliadas da emissora foram comunicadas sobre como ficará a grade da rede a partir desta semana, com a estreia do game ‘Boom!’ no horário até então ocupado pelo ‘Cine Maior’. Nos próximos dias, a rede definirá o futuro da sessão de filmes, que pode ser cancelada ou colocada na faixa do meio-dia.

Cenário improvisado

BOM DIA BRASILreprodução

O ‘Bom Dia Brasil’ está “sem teto” pelas próximas semanas. Enquanto a Globo prepara o novo cenário do telejornal, com estreia prevista para o final de abril, o noticioso está sendo feito de um puxadinho improvisado no estúdio do ‘Segue o Jogo’, programa esportivo das noites de quarta-feira. A Canal D teve acesso, com exclusividade, aos bastidores da montagem da versão provisória do jornal matinal.

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura da CNN Brasil sobre o novo conflito no Oriente Médio. A emissora chegou a ser o canal de notícias mais visto do país durante boa parte do horário nobre de sábado (28), com um pico de 0,7 ponto no ‘CNN Prime Time’, comandado por Márcio Gomes.



É flop... a nova versão do ‘Mulheres’, que estreou nesta segunda-feira (2). Se uma geladeira frost free fosse escalada para comandar o programa, provavelmente soaria mais natural que Glória Vanique. A atração, como antecipou a Canal D, foi transformada em uma espécie de ‘Saia Justa’ da Shopee.