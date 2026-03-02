Coração Acelerado - Divulgação/TV Globo

Os executivos da Globo estão de cabelo em pé com os números de ‘Coração Acelerado’. No ar há quase dois meses, o folhetim não só não conseguiu se estabilizar, como tem perdido público semanalmente no Painel Nacional de Televisão. Na cúpula da rede, muitos acreditam que ‘Três Graças’ já poderia estar na casa dos 30 pontos se a novela das 19h tivesse emplacado. A trama, no entanto, não raramente tem menos audiência que ‘Êta Mundo Melhor!’, da faixa das 18h, e acaba afetando o desempenho do ‘Jornal Nacional’. Nas próximas semanas, a rede iniciará mais uma campanha de relançamento da história, que pode ser encurtada se não melhorar seus resultados.



Duelo do amor

A cúpula da Record acompanhará com atenção a estreia do ‘Se Liga, Brasil’, novo telejornal do SBT, na manhã de hoje. O jornalístico, que sofreu uma mudança de última hora em seu horário por uma questão financeira (saiu das 4h45 e foi para 6h), é uma das grandes apostas da emissora para tentar se consolidar na vice-liderança na faixa matinal. A apresentação é de Thiago Gardinali, que liderava justamente o ‘Balanço Geral Manhã’ – e que disputará a preferência do público justamente com Paola Vianna, sua namorada, que foi deslocada para a reportagem do noticioso da Record.

Onde há fumaça...

Daniela Beyruti - Divulgação/SBT

O final da semana passada foi movimentado nos bastidores do SBT. Voltou a ganhar força nos corredores a ideia de que a emissora prepara, na surdina, a estreia de dois novos programas para o próximo dia 30: uma atração esportiva, das 14h às 14h20, e um novo jornal policial, entre 17h e 19h30. Oficialmente, o canal apenas se limita a dizer que a sua nova programação não está definida.





‘Cruel Istambul’ cresce

Cruel Istambul - Divulgação/Band

Cruel IstambulDivulgação/Band

Em sua reta final, ‘Cruel Istambul’ está alcançando índices cada vez mais expressivos para os padrões da Band. Na última semana, a novela turca chegou a ficar na vice-liderança em Porto Alegre, uma praça historicamente complicada para a rede. Empolgada com o folhetim, a rede investirá pesado em ‘Guerra das Rosas’, que estreia ainda neste mês – a nova trama terá como música tema ‘Choram as Rosas’, um dos maiores clássicos da discografia de Bruno & Marrone.

É POP OU FLOP?

É pop... o momento atravessado pelo ‘Melhor da Tarde’. O programa da Band terminou fevereiro com o seu melhor desempenho dos últimos 5 anos no Painel Nacional de Televisão, contrariando a tendência generalizada de queda observada pelas principais atrações da TV aberta.



É flop... a campanha publicitária de lançamento do ‘Em Família com Eliana’. Até aqui, a emissora não se deu ao trabalho de apresentar aos telespectadores qual será a dinâmica do programa, se limitando a exibir chamadas que mais parecem um material institucional sobre a apresentadora.