Sede do SBTDivulgação/SBT

Publicado 05/03/2026 00:00

O SBT bateu o martelo e decidiu que terá um novo telejornal nos finais de tarde a partir do dia 30. Em mais uma correção de rota, a rede chegou à conclusão de que a forma mais fácil de frear a Band é tentando tirar o público que está nela. Com isso, a emissora terá um jornalístico policial das 16h45 às 19h30. Futuramente, o plano é que o noticioso seja prolongado até 20h30, entregando diretamente para o principal telejornal da casa, assim como acontece na rival. Ainda não há, no entanto, uma definição de quem assumirá o comando da novidade – Daniele Brandi, do ‘Aqui Agora’, tende a ser remanejada para outra faixa, já que o canal cogita ir ao mercado para encontrar um novo âncora.



‘Jornal da Band’ em alta

O desespero do SBT tem nome e sobrenome: ‘Jornal da Band’. O noticioso de Eduardo Oinegue e Adriana Araújo foi a terceira escolha dos telespectadores da Grande São Paulo pelo segundo mês consecutivo, segundo dados obtidos em primeira mão pela Canal D. A dupla terminou fevereiro com uma média de 3,03, 3% a mais que o obtido pela rival na faixa horária. Em março, a tendência é que a diferença entre as duas emissoras seja ainda mais expressiva entre 19h20 e 20h30.

Não colou

JULIANA ALGANARAZDivulgação/TV Gazeta

O mercado publicitário não aprovou as mudanças da TV Gazeta. A maior reestruturação da emissora nas últimas décadas culminou com um êxodo dos anunciantes: desde segunda-feira (2), o canal está com apenas dois intervalos comerciais ao longo do dia. A venda de ações de merchandising testemunhal também caiu com os novos apresentadores – as marcas ainda não foram convencidas de que o elenco terá capacidade de persuadir o público a comprar produtos nem sempre tão úteis.





Alerta na Globo

EM FAMÍLIA COM ELIANADivulgação/TV Globo

A inteligência de mercado da Globo sinalizou internamente que o ‘Em Família com Eliana’ tende a não ter uma vida fácil. Para a emissora, há uma possibilidade considerável de que o programa seja derrotado pelo ‘Domingo Legal’, do SBT, já em seu episódio de estreia, na tarde do dia 15. Para tentar minimizar os riscos, o canal intensificará a promoção da atração em sua programação e promoverá iniciativas externas e ações com influenciadores nas redes sociais para divulgar o novo dominical.

É POP OU FLOP?

É pop... o reencontro de Rafinha Bastos e Marcelo Tas no ‘#Provoca’, da TV Cultura. O programa promoveu uma lavagem de roupa suja dos dois ex-integrantes do CQC, que relembraram a crise provocada pela piada infame de Rafinha sobre Wanessa Camargo, que estava grávida na época.



É flop... a rejeição que a direção do SBT tem das novelas da Televisa. Mesmo responsáveis por números consideráveis para os padrões da rede, os folhetins são feitos de gato e sapato pela cúpula da rede, que parece não saber como encontrar o equilíbrio entre conteúdos ao vivo e enlatados.