ElianaDivulgação/SBT

Publicado 10/03/2026 00:00

Nada como o tempo para provar quem tem razão – e ele, mais uma vez, provou estar do lado da apuração da Canal D. Confirmando o que foi publicado pela coluna no dia 4, a Globo apelará para táticas de guerrilha para tentar salvar o ‘Em Família com Eliana’, avaliado internamente como um produto de potencial abaixo das expectativas. Além de intensificar as chamadas do programa, a rede apostará em uma mudança sem precedentes na sua programação para salvar ao menos a estreia da loira: a formação de paredão do ‘BBB’, historicamente feita no horário nobre, acontecerá às 13h50. A emissora aposta que a boa fase do reality show conseguirá frear Celso Portiolli, do SBT.



Justificativa furada

Mesmo com o objetivo da mudança sendo nítido, a Globo segue se esforçando para blindar Eliana. A emissora jura que as alterações na programação foram feitas para viabilizar a transmissão na íntegra do Oscar, que também acontecerá neste domingo. O problema é que a justificativa da rede parece ter sido criada pelo Pinóquio, já que o ‘BBB’ também estará no horário nobre, entre 19h20 e 20h – inclusive com uma edição de maior duração do que a que antecederá a estreia do ‘Em Família com Eliana’.

Final em baixa

Cleber MachadoReprodução/Record

Com apenas 13 pontos de média na Record, o Paulistão 2026 teve a pior audiência da história de uma final do campeonato estadual. A vitória do Palmeiras diante do Novorizontino conseguiu superar o ‘Fantástico’ por apenas 2 minutos e sequer foi a partida mais assistida do torneio. Internamente, a emissora justifica a audiência baixa – menos da metade do ano passado – com a ausência de um clássico na final. Em 2025, o confronto decisivo foi entre Corinthians e Palmeiras.



Amém, aleluia

Padre Marcelo RossiReprodução/TV Globo

A Fórmula 1 realmente não será uma prioridade para a Globo neste ano. Depois de toda a festa com a retomada da modalidade, a emissora já voltou ao seu modus operandi habitual. A rede optou por priorizar a exibição da ‘Santa Missa em Seu Lar’ no próximo domingo (15), escanteando o ‘GP da Chin’a para o Globoplay e para o SporTV. Na TV aberta, o público terá orações do Padre Marcelo Rossi.

É POP OU FLOP?

É pop... as mudanças feitas pela Record no formato do ‘Acerte ou Caia!’. Com dificuldade para ter participantes relevantes em todas as semanas, a emissora decidiu apostar em novas dinâmicas para dar um novo fôlego ao programa comandado por Tom Cavalcante.



É flop... o tratamento que o SBT está dando para ‘Chaves’. A série, responsável por algumas das maiores alegrias da história da rede, está outra vez fora do ar – e sem previsão alguma para voltar. Tudo por conta da birra de um executivo, que diz aos quatro ventos que o seriado é “queima-filme”.