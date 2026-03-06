Jordana - Reprodução/TV Globo

JordanaReprodução/TV Globo

Publicado 06/03/2026 00:00

A Globo não está se importando com as críticas ao ‘BBB 26’. Preocupada apenas com a audiência do programa (mas nem tanto, já que a média melhorou nas últimas semanas), a rede vê até com certa graça a insistência das redes sociais em reclamar da dinâmica do programa, com acusações quase diárias de manipulação para favorecer determinados participantes. As bolhas da internet estão servindo apenas para turbinar os números do programa nas plataformas digitais, em que o formato caminha para ter a sua temporada de maior sucesso – e isso, evidentemente, será um elemento poderoso na hora de negociar com o mercado as cotas da edição de 2027, que já está confirmada.

Devagar e sempre

A direção da Band não esconde a sua felicidade com os resultados de audiência das últimas semanas. Mesmo com a decisão de puxar o freio em 2026, que tende a ser um ano financeiramente contaminado por eleições e pela Copa, a emissora diminuiu (e muito) sua distância para o SBT e já consegue alcançar a 3ª colocação na média diária, ainda que no arredondamento, com frequência. O canal acredita que finalmente encontrou o equilíbrio perfeito entre audiência, custos e faturamento, e espera se beneficiar ainda mais com as próximas mudanças da principal adversária.

Em meio ao caos...

CAROL LEKKER - Divulgação/SBT

CAROL LEKKERDivulgação/SBT

Nem tudo são notícias ruins na nova programação do SBT. Mesmo com todos os problemas, quatro programas continuam conseguindo se destacar na grade da rede: além dos matinais ‘Se Liga, Brasil’ e ‘Primeiro Impacto’, a emissora também vive um bom momento com o ‘Fofocalizando’ e o ‘Programa do Ratinho’. O quarteto é o único que ainda consegue posicionar o canal na vice-liderança, mesmo que em minutos isolados, na faixa mais valorizada pelo mercado publicitário (das 7h à meia-noite).









Martelo batido

OS MERCENÁRIOS - Divulgação/Record

OS MERCENÁRIOSDivulgação/Record

A Record reduzirá o espaço de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ e transferirá o ‘Cine Maior’ para a faixa do meio-dia já a partir deste domingo (8). Na primeira semana em novo horário, a sessão de filmes apostará em um longa inédito na TV aberta: a emissora exibirá o longa de ação ‘Os Mercenários 4’, protagonizado por Sylvester Stallone e lançado nos cinemas há menos de 3 anos, no final de 2023.

É POP OU FLOP?

É pop... o retorno do ‘Ratinho Livre’, agora como quadro do ‘Programa do Ratinho’ nas noites de quarta. A atração, que fez grande sucesso no final dos anos 1990, voltou ao ar repaginada, mas conseguiu manter a sua essência, algo raro na televisão atual. Um dos poucos acertos do SBT neste ano.



É flop... a qualidade técnica da TV Gazeta desde que a emissora iniciou sua nova fase. Ontem (5), o programa ‘Fofoca Aí’ foi abruptamente cortado e substituído durante 4 minutos por uma transmissão interna, em que funcionários montavam o cenário virtual para uma ação de merchandising.