Publicado 09/03/2026

Com estreia prevista para 27 de abril, a ‘Casa do Patrão’ está virando outro reality em seus bastidores. Mesmo com o grande interesse do mercado publicitário e com o êxito na seleção dos participantes, nenhum dos nomes escolhidos por Boninho (criador do formato) quis se arriscar como apresentador do programa. Evaristo Costa e André Marques chegaram muito perto, mas desistiram do projeto nos 45 do segundo tempo. A tendência é que a escolha do apresentador acabe ficando nas mãos da Record e da Disney, que exibirão o programa em suas respectivas plataformas. Há pressa para que o martelo seja batido, já que a atração precisa começar a ser divulgada mais intensamente.

Agora vai

Depois de encerrar os ajustes previstos para a TV aberta neste semestre, a cúpula da Band voltará suas atenções para o projeto de reestruturação do BandNews TV. Originalmente previstas para o dia 19, no aniversário de 25 anos de transmissões, as mudanças do canal de notícias foram adiadas para maio. O projeto do novo cenário já foi aprovado e as obras devem começar na próxima quinzena. Agora, resta a definição de como ficará a programação da rede – a Canal D apurou que a emissora já negocia novas contratações para marcar o início de sua nova fase.

Tudo novo de novo

Anunciada há poucos dias como a grade que “fazia parte de um movimento estratégico para ampliar a competitividade em todas as faixas”, a nova programação do SBT durou apenas 6 dias. Diante do desastre generalizado e de diversas praças com médias próximas do 0 ponto com ‘Presente de Amor’ e ‘SBT Brasil’, a emissora voltará a alterar seu horário nobre a partir de hoje (9), com o jornal de Cesar Filho na faixa das 19h30 e a novela mexicana fora do embate com o ‘Jornal da Band’, às 20h45.



Fórmula 1 vai bem na Globo

A reestreia da Fórmula 1 na programação da Globo foi um sucesso de audiência: dados obtidos pela Canal D revelam que o ‘GP da Austrália’ marcou 6,34 pontos, uma alta de 296% na comparação com 2025, quando a corrida foi exibida pela Band. Foi o evento mais visto da modalidade em São Paulo desde 2021. Além disso, a faixa da transmissão cresceu 13% na comparação com os quatro sábados anteriores, em que o horário era ocupado pelo ‘Altas Horas’, uma reprise de novela e filmes.

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura que a Record fez de seus campeonatos estaduais. Mesmo sem ter uma atração esportiva diária, a emissora conseguiu dar uma nova relevância aos torneios. Não é obra do acaso que o Paulistão tenha se tornado o estadual de maior audiência do país em 2026.



É flop... o ‘Galvão FC’, que terá sua segunda edição na noite de hoje (9). Muito além da audiência, ele é verdadeiramente ruim. É uma mistura de nada com coisa nenhuma, que não cumpre nenhum de seus propósitos: não serve como entretenimento e menos ainda como informativo esportivo.