"Três Graças' - Divulgação/TV Globo

Publicado 12/03/2026 00:00

Depois de meses com uma performance mambembe, ‘Três Graças’ finalmente está se destacando no quesito audiência. Empolgada com o crescimento do folhetim de Aguinaldo Silva, a Globo decidiu investir na novela para ampliar a audiência de outros programas da casa: o elenco da trama baterá ponto em produtos estratégicos da rede, como o ‘Domingão’ e o ‘Em Família com Eliana’. Além disso, a noite do último capítulo da novela será marcada por uma iniciativa inédita: logo depois dos desfechos irem ao ar, a emissora exibirá um show ao vivo com Belo, Xamã e diversos convidados.

‘Na Mesa’ sem Ibope

Foi um fracasso a estreia de José Luiz Datena na TV Brasil. O polêmico apresentador derrubou a já historicamente baixa audiência do canal estatal em todo o país. O primeiro episódio de seu programa, o ‘Na Mesa com Datena’, chegou a marcar 0,00 ponto de ibope na Grande São Paulo – região referencial para o mercado publicitário – em vários momentos. O jornalista, que sonhava em ter Lula no seu primeiro programa, precisou se contentar com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Martelo batido

GUERRA DAS ROSAS - Divulgação/Band

A Band terá uma dobradinha de novelas turcas em sua programação na próxima semana. Depois do principal jornal da emissora, às 20h30, a rede transmitirá ‘Guerra das Rosas’, sua principal aposta para ficar ainda mais próxima do SBT no ibope. Depois, às 21h, será a vez dos últimos cinco capítulos de ‘Cruel Istambul’ – na terça (10), por sinal, ela só perdeu para Globo e Record no Rio de Janeiro.





Comédia com treta

VICTOR SARRO - Reprodução/SBT

Com medo de perder mais um emprego, Victor Sarro está atacando até mesmo outros comediantes, pedindo para que eles saiam em defesa das mudanças promovidas pelo SBT. Nas redes sociais, o humorista está atacando pessoas que não gostam de seu trabalho. Em apenas três dias, ele mandou um internauta “tomar no c*” e disse que outro era “um zero à esquerda, palpiteiro carente e sem amigos”. Seu último programa, o ‘Comédia SBT’, só conseguiu bater a Record no ibope uma única vez.



É POP OU FLOP?

É pop... o fim do ‘SBT Podnight’. O programa, que nunca teve motivo algum para existir, só servia para derrubar a audiência da rede, que não raramente ficava atrás de atrações da Igreja Universal na faixa. Não que ‘A Usurpadora’ vá melhorar a situação, mas ao menos é um produto mais interessante.



É flop... o game show ‘Boom!’, da Record. O único ponto positivo da atração é o carisma de Tom Cavalcante, que já fazia um bom trabalho no ‘Acerte ou Caia!’. Tirando isso, é um formato enfadonho e arrastado, assim como em sua primeira passagem no Brasil (a primeira versão foi exibida pelo SBT).