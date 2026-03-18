BBB- Tadeu - Reprodução/TV Globo

BBB- TadeuReprodução/TV Globo

Publicado 18/03/2026 00:00

A Globo não quer esperar para renovar seu contrato com a Endemol Shine, detentora dos direitos do formato do ‘Big Brother’. Empolgada pela repercussão da atual temporada do reality show, a emissora já está muito perto de um acordo com a produtora para garantir pelo menos mais quatro anos da atração em sua programação – o último contrato, assinado em 2024, prevê a continuidade do formato apenas até 2028. Fontes próximas ao negócio asseguraram para a Canal D que a ideia é um vínculo de longa duração, prevendo a ampliação do formato também para outras plataformas. Não está descartada, por exemplo, a produção de spin-offs do ‘BBB’ apenas para o Globoplay e a TV paga.

Comemoração no SBT

O SBT está feliz com os índices de audiência obtidos ao longo dos últimos dias. Programas estratégicos da emissora, como o ‘Programa Silvio Santos’ e o Sabadou com Virginia’, conseguiram recuperar a vice-liderança em suas faixas horárias. O SBT Brasil, aos trancos e barrancos, encerrou uma sequência de 14 vitórias consecutivas do Jornal da Band. Nas manhãs, o ‘Se Liga, Brasil’ se firmou com índices superiores aos obtidos pelo extinto SBT Manhã. Há o entendimento de que a situação da rede melhorará ainda mais nas próximas semanas, com a estreia de novas novelas nas faixas das 17h – ‘Coração Indomável’ foi prejudicada pelas várias trocas de horário – e 20h45.

Sinal amarelo

TIAGO SCHEWER - Divulgação/TV Globo

TIAGO SCHEWERDivulgação/TV Globo

A queda de audiência do ‘Hora ‘ desde o início de fevereiro está tirando o sono dos executivos da Globo. O jornalístico está em queda livre na maior parte do país – em cidades estratégicas, como Brasília e Porto Alegre, derrotas para o SBT já são consideravelmente frequentes. A emissora avalia mudanças na linha editorial do formato, além de alterações na programação para beneficiar o noticioso, que está herdando números ruins até mesmo em São Paulo. O caminho mais provável, segundo apurou a Canal D, é que uma reprise da novela das 21h seja transmitida antes do jornal já a partir da 2ª quinzena de maio – os folhetins das 18h e das 19h já são reprisados na madrugada.





Dos mesmos criadores...

Lordello - Reprodução/RedeTV!

LordelloReprodução/RedeTV!

Depois dos ‘Bastidores do Carnaval’, a RedeTV! estreará na noite deste sábado (21) o Bastidores do Crime. O novo jornalístico, que será comandado por Jorge Lordello, irá ao ar às 22h e terá o objetivo de aquecer o público para o ‘Operação de Risco’, que se firmou como a maior audiência da emissora em todo o país. Com a novidade, o programa ‘Rapidinhas da Fama’ deixará de ser exibido aos sábados – a atração continuará apenas de segunda a sexta, antes do ‘TV Fama’, exceto em noites da Série B.

É POP OU FLOP?

É pop... o novo formato do ‘Apito Final’, nas noites de segunda. A ideia de uma mesa redonda esportiva é indiscutivelmente enfadonha, mas o programa da Band ainda se destaca pelo tão indiscutível quanto carisma de Neto – que acaba transformando a atração em um humorístico.



É flop... a novela ‘Coração Acelerado’. A Globo está tão obcecada com redes sociais que parece não ter se dado conta que o folhetim das 19h é digno das produções amadoras que fazem sucesso no Kwai, mas com a diferença de que as novelinhas da rede social ao menos têm roteiros criativos.