CORAÇÃO INDOMÁVEL - Reprodução/SBT

CORAÇÃO INDOMÁVELReprodução/SBT

Publicado 17/03/2026 00:00

Quando se fala de SBT, tudo é possível. Mas, data hoje, podemos dizer que a ideia de lançar um novo jornal nos finais de tarde está suspensa indefinidamente. A emissora teve dificuldades para encontrar um novo apresentador no mercado e chegou à conclusão de que apenas esticar o atual ‘Aqui Agora’, sem nenhuma grande modificação em seu conteúdo, não é a melhor alternativa. Até aqui, o espaço seguirá sendo ocupado por novelas mexicanas, com o telejornal ficando restrito apenas ao slot de programação regional, das 18h30 às 19h30. É claro, porém, que tudo pode mudar.

Terceira temporada confirmada

A Globo ficou muito satisfeita com os índices obtidos por ‘Êta Mundo Melhor!’. A emissora entende que a trama só não conseguiu uma performance ainda melhor por conta dos números ruins de ‘Rainha da Sucata’, que prejudicou o desempenho da novela de Mauro Wilson e Walcyr Carrasco. Com isso, já há uma certeza nos bastidores: a saga de Candinho será definitivamente encerrada só em 2029, com a terceira (e última) temporada, batizada provisoriamente de ‘Êta Mundo Maravilhoso!’.

Ele é o patrão

LEANDRO HASSUM - Divulgação/Netflix

LEANDRO HASSUMDivulgação/Netflix

Depois de longas e conturbadas negociações com outros nomes, a Record e a Disney finalmente bateram o martelo. Leandro Hassum será o apresentador da’ Casa do Patrão’, reality que a emissora estreará em 27 de abril. O formato, que é uma criação de Boninho, será a segunda oportunidade do humorista como host de uma atração – na primeira delas, em ‘Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua’ (2024, na TV Globo), o comediante não conseguiu se destacar e acabou deixando a desejar.





Pop, mas sem famosos

CARIÚCHA - Reprodução/Redes Sociais

CARIÚCHAReprodução/Redes Sociais

A RedeTV! está tendo problemas para conseguir famosos relevantes para o novo ‘Superpop’, agora sob o comando de Cariúcha. Na última sexta-feira (13), a emissora já gravou o programa que será transmitido na noite de 1º de abril. É um debate batido, em que pessoas falam sobre o antes e depois de suas vidas (como um pastor que se tornou transsexual, por exemplo).

É POP OU FLOP?

É pop... o novo cenário do ‘Domingo Legal’, do SBT. A equipe de cenografia da emissora não tentou reinventar a roda, tampouco apostou no excesso de LEDs que dominam a TV atualmente. O simples uso de um jogo de luzes em paredes brancas deixou o espaço muito maior do que realmente é.



É flop... o excesso de reacts do Oscar promovidos pelos canais de notícias no último domingo (15). Com a premiação sendo exibida pela Globo e pela TNT, quem vai se interessar em assistir um bando de pessoas reagindo sobre o conteúdo televisionado pelos canais vizinhos?