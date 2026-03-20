Se Joga - Reprodução/TV Globo

Se JogaReprodução/TV Globo

Publicado 20/03/2026 00:00

Quase 7 anos depois da desastrosa experiência com o ‘Se Joga’, a Globo voltou a avaliar a criação de um novo programa ao vivo para a faixa vespertina. Um estudo encomendado pela emissora apontou que o mercado publicitário tem uma demanda reprimida para o horário – os interessados em ações de merchandising testemunhal encontram apenas atrações focadas para as classes C, D e E. O novo projeto ainda é uma ideia embrionária e dificilmente sairá do papel neste ano, em que a rede segue focada nas coberturas da Copa do Mundo e das eleições, já que ambas exigem grande investimento.



Com os dias contados

Lançado com festa pela Band há quase seis anos, em junho de 2020, o ‘AgroMais’ dificilmente chegará ao final do ano. Praticamente toda a programação do canal foi extinta na semana passada, restando apenas dois jornalísticos transmitidos em simultâneo com o’ Terra Viva’. A sede do canal, que ficava em Brasília, já foi devolvida aos proprietários – era um imóvel alugado. Boa parte dos profissionais da emissora foram demitidos. A tendência é que a operação seja descontinuada de vez tão logo os contratos de distribuição com as operadoras de TV por assinatura terminem.

Em alta

Balanço Geral Manhã - Reprodução/Record

Balanço Geral ManhãReprodução/Record

O ‘Balanço Geral Manhã’ bateu recorde de audiência em São Paulo ontem. Os dados prévios de ibope apontam que o jornalístico de Fabiana Oliveira e Willian Leite conquistou 3,6 pontos de média, seu melhor desempenho do ano até agora. A dupla ainda foi responsável pela maior média da programação matinal da Record, desbancando ‘Fala Brasil’ (3,2) e o ‘Hoje em Dia’ (3,4).







SBT abre a carteira

Filmes SBT - Divulgação/SBT

Filmes SBTDivulgação/SBT

Quem disse que fazer críticas não dá resultado? Sempre acompanhando as análises publicadas na Canal D, a diretoria do SBT tirou o escorpião do bolso e fechou a compra de um novo pacote de filmes para reforçar a sessão ‘Cinema em Casa’, exibida nas tardes de sábado. Além disso, há uma grande chance de que a ‘Tela de Sucessos’ volte a ocupar as noites de sexta-feira após o término da temporada de ‘Impuros’ – até aqui, a emissora tem os direitos apenas do primeiro ciclo do seriado.

É POP OU FLOP?

É pop... o duelo matinal protagonizado pela Record e pelo SBT nas últimas semanas. As duas emissoras passaram a disputar ponto a ponto a preferência dos telespectadores entre 6h e 10h da manhã e estão investindo cada vez mais em conteúdos exclusivos. Ganha o telespectador.



É flop... a ideia do SBT em colocar ‘A Usurpadora’ nas madrugadas. O remake do folhetim derrubou ainda mais a audiência da emissora, que já era baixa com podcasts requentados da internet. A trama não havia conquistado bons índices nem em sua exibição original. Vai entender...