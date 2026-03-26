benjamin back - Reprodução/CNN Brasil

benjamin backReprodução/CNN Brasil

Publicado 26/03/2026 00:00

Benjamin Back não é mais apresentador da CNN Brasil. O canal de notícias optou por rescindir o vínculo do jornalista por conta de seu vínculo com João Camargo, executivo que teve uma saída ruidosa da empresa em 2025 – os dois viraram sócios em uma plataforma digital. Benja, como é mais conhecido, estava na emissora há quase três anos e era o principal rosto da editoria esportiva da rede. Com a sua dispensa, o programa ‘Domingol’ foi cancelado. A última edição da atração foi ao ar no dia 22, e sua faixa horária será ocupada com a exibição de jornais e programas de análise política. Oficialmente, a empresa diz que a saída de Benja foi uma decisão tomada “em comum acordo”.

Martelo (quase) batido

Data hoje, é possível afirmar que Christina Rocha não continuará mais no SBT. A apresentadora, que já terminou de gravar todas as edições do ‘Casos de Família’ dos próximos meses, sinalizou que não tem interesse em renovar seu contrato se a atração não for recolocada na programação diária. A Canal D apurou que ela perdeu boa parte de seus rendimentos com a transformação do programa em um formato semanal – ela ganha comissão por cada ação de merchandising que vai ao ar e, com apenas 4 programas mensais, o valor caiu drasticamente, já que alguns anunciantes sequer tiveram interesse em permanecer aos sábados, dia em que poucos callcenters estão dando expediente.

Prioridades

carminha - Divulgação/TV Globo

carminhaDivulgação/TV Globo

A Globo não vê a hora de se livrar de ‘Rainha da Sucata’. Responsável pelos piores índices do ‘Vale a Pena Ver de Novo’ em muito tempo e apontada como culpada por dinamitar o início do horário nobre da emissora, a trama foi rebaixada em sua reta final. Contrariando a lógica histórica da rede, os últimos capítulos da trama irão ao ar antes da primeira semana de ‘Avenida Brasil’, e não depois da nova novela, como acontecia até então. A história de Carminha, vale lembrar, volta ao ar no dia 30.



Torta de climão

sonia abraao - Reprodução/RedeTV!

sonia abraaoReprodução/RedeTV!

Sonia Abrão não fez questão alguma de esconder seu descontentamento em receber Cariúcha no ‘A Tarde é Sua’ de ontem (25). Em vários momentos, a veterana não hesitou sequer em mandar recados para a direção da RedeTV!. Depois que a eterna Garota da Laje disse que iria pedir um auditório maior para o ‘Superpop’, Sonia reclamou e disse ao vivo que está pedindo várias coisas há tempos, mas que nenhum pedido foi atendido, já que a emissora só estaria se preocupando com a nova contratada.

É POP OU FLOP?

É pop... as mudanças feitas pela Band em sua programação do horário nobre. A emissora diminuiu o espaço do fracassado’ Melhor da Noite’ para dar destaque ao ‘Linha de Combate’ e ao ‘Planeta Selvagem’, que estavam alcançando bons números em faixas difíceis para a rede. Na competição com o SBT pelo terceiro lugar na média, cada décimo conta.



É flop... a insistência do SBT com o jornal ‘Alô Você’, que perdeu toda a razão de existir desde a saída de Luiz Bacci, que deixou o projeto em dezembro do ano passado. Se a ideia é continuar destinando o horário para o jornalismo, era muito mais jogo esticar – ainda mais – o ‘Primeiro Impacto’, que dá bons índices para a rede.